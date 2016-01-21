港交所未来三年拟建设在岸大宗商品现货平台 深化跨境交易（更新版）

(新增更多内容)

路透香港1月21日 - 以市值计亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周四称，未来三年公司目标在中国内地建设大宗商品现货交易及融资平台，并深化股票和定息与货币产品跨境交易服务。

港交所于2012年收购伦敦金属交易所（LME）而拥有全球商品定价基准地位，下一步将瞄准中国这一商品进口大国市场。

李小加在记者会上称，大宗商品是港交所未来三年战略规划中一个比较重要的部分，公司希望在内地建设一个大宗商品的现货交易平台，包括仓储、清算结算，期盼能树立以现货市场为基础的在岸基准价格，并获得国际投资者的认可。

“我们要建立一个大宗商品的IPO市场、现货二级市场，今后出现大量商品价格以后，也可以衍生化。”他并称，“人民币最终会成为国际货币，利用自己大宗商品交易来提供人民币国际化。”

港交所已开始筹备“伦港通”，更直接连接LME与香港期货交易所，计划初步将集中于买卖及结算LME产品，为内地合格境内个人投资者（QDII2）参与LME市场提供便利，后期会建立内地与香港“商品通”机制，使香港和国际投资者也可交易境内商品衍生产品。

去年中获续约三年的李小加今天发表港交所2016-18年战略规划，这是他2009年加入港交所后第三个“三年计划”。在上一个规划中，港交所主要发展跨资产类别平台，由股票伸延至定息产品及货币、商品，标志性举动就是打开中国资本账缺口，与上海A股市场实现互联互通--沪港通。

**打造全方位跨境平台**

就新三年计划，李小加表示，随着中国与全球市场互相融合提速，港交所未来三年目标在股票、大宗商品及定息与货币产品上，成为连接中国与世界的全方位资产平台。

港交所主席周松岗亦称，新的战略规划将有助香港交易所扩阔业务及强化香港金融市场。

股票方面，港交所将致力发展核心上业务，保持全球领先集资市场的竞争力，吸引不同行业的公司来港上市，这包括继续检讨第二上市规定，让业务重心在大中华区的海外公司可在香港第二上市，以及探索跨境融资的可行模式等等。

李小加称，计划?立＂新股通＂提供跨境新股认购服务及为国际发行人参与跨境融资提供契机，相信此计划能在基础层面上改善香港作为国际公司上市地点的定位，并为内地投资者提供资产组合多元化的新机遇。

他并称，香港可考虑优化现有创业板甚至推出新三板，惟须由证监会作主。港交所未来计划提升沪港通现有功能、推出深港通、在沪港通中加入交易所买卖基金（ETF）、上市债券及可换股债券。

定息与货币产品方面，港交所计划针对机构投资者设立“债券通”，两边的投资者无须改变现有的债券交易方式，就可以投资对方市场的债券产品，将方便海外投资者参与国内银行间债券市场，境外则希望与国际平台合作，方便内地投资者投资更多不同类型的国际债券，而交易及结算则仍然在香港进行。

此外，港交所计划在现有的美元/离岸人民币（CNH）货币期货合约基础上，推出更多人民币货币产品及在岸利率衍生产品，亦准备在场外结算公司推出外汇可交收远期及掉期合约、跨货币掉期及场外结算外汇期权，以及客户结算。（完）