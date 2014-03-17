港交所在阿里巴巴决定赴美IPO后将继续研究上市规则变革--总裁

路透香港3月17日 -港交所行政总裁李小加周一表示，港交所作为科技企业的上市场所需要找到提高竞争力的方式，但不会匆忙间作出任何决定。此前一天中国电商巨头阿里巴巴表示将赴美上市。

李小加在一份声明中表示，港交所(0388.HK)尊重阿里巴巴的决定，并对该公司予以良好祝愿。

阿里巴巴决定赴美上市对港交所而言是个打击，该公司原本希望在香港上市。

“在一切遵循正当程序的条件下，我们将不得不考虑在必要的环节作出变化，”李小加在声明中称。“上市委员会对于股权结构的探讨并非始于阿里巴巴，现在也不会因阿里巴巴而停止。”(完)

(编译 石冠兰 审校 李婷仪)

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