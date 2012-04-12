港交所正谋求银行贷款用於收购LME--消息人士

阿曼石油部长称非OPEC产油国仍有进一步减产空间
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
路透香港4月12日电---消息人士对路透称,香港交易及结算所有限公司(0388.HK)正与数家银行洽谈用於收购伦敦金属交易所(LME)的贷款事宜.这表明港交所正积极推进对LME的竞购.
一名直接了解情况的消息人士称,港交所正筹集最高30亿美元贷款,以支持竞购拥有135年历史的伦敦金属交易所.这将是港交所首笔并购贷款.
另一名消息人士证实其正磋商贷款,但无法确认数额.由於谈判并未公开,两人均拒绝具名.
一年多以前业内掀起并购浪潮时,港交所并未参与其中.而现在,成为竞标LME的其中一员,并寻求贷款,表明港交所准备好迅速出击.
港交所拒绝置评.(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
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