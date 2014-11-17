沪股通有相当部分由QFII转换 南下资金垂青腾讯--港交所

路透香港11月17日 - 港交所(0388.HK)行政总裁李小加周一称，沪港通首日交易，有相当部分买盘为自QFII转换至沪股通（海外资金投资上证A股），而南下资金通过港股通买单最多是腾讯(0700.HK)。

李小加向记者表示，沪股通首日交易以大户、大单和大盘股为主，当中有相当部分为QFII（合格境外机构投资者）转换，新增资金没有那么多；另外，AH股价差亦是交易主题。

上海证交所最新数据显示，尽管沪股通周一午后提前用完每日130亿元人民币的单日额度，但实际买入120.82亿元，另有报了买单但未成交且未撤单的9.18亿元买入申请占用了当日额度。

而单日额度105亿元的港股通周一录得买入22.38亿港元（折17.73亿元），卖出1.06亿港元（折0.84亿元），共使用额度17.67亿元，当日剩余额度87.33亿元。

李小加称，“内地投资者以散户为主，对港股仍在学习和熟悉的过程，故单数比较少，但符合我们的预期。”

他并指出，南下的交易比较稳定，主要买盘是投资者熟悉的腾讯、中芯国际(0981.HK)、凤凰卫视(2008.HK)、中国移动(0941.HK)和友邦保险(1299.HK)。而即日交易的占比为2%。

中港股市互联互通机制--沪港通周一首日开通。李小加稍早接受路透访问时称，预期未来将IPO（首次公开发行新股）和衍生工具产品纳入沪港通可投资范围，只须数月而不会以年计的时间便可实现。

沪港通由中国国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月。市场原预期10月成行，然一些关键因素如资本利得税、香港居民兑换人民币限额等终在最后一周才有定案。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元，港股通总额度为2,500亿元。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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