港交所推人民币计价合约 沪港通后“商品通”添期待

记者 赵红梅

路透香港4月25日 -当港沪股市还在因“沪港通”直通车半年后启航兴奋不已，港交所(0388.HK)拟对接内地商品期货市场的“商品通”的新畅想又横空出世，若能成行，将标志着中国资本帐目开放再进一程。

而港交所先行一步推出人民币计价的亚洲商品期货合约，这既是推动商品期货产品互联互通的投石问路之举，亦为人民币国际化清算和结算项目提供有利支持。

“沪港通的经验为商品市场互通发展的'巨大启示'，同时提出了多种互通合作模式的可能性,’港交所行政总裁李小加周四出席旗下伦敦金融交易所（LME）亚洲年会时称，“商品通”的计划尚在初步，当务之急是建立系统，但他对港交所的人民币期货将来加入“沪港通”有信心。

他在周二公布了商品通的畅想，“就像H股，20年从产品走到市场互联互通。今天我们开始商品通第一步，希望不需20年，不需10年，甚至不需5年，用更短的时间来重现H股的成功。”虽然商品通目前仍是个概念，未来可能性都要始于香港有自己的商品期货产品。

上海期货交易所理事长杨迈军亦在会上表示，正筹备推出原油期货，为国际化铺路，也期望与其他境外交易所合作，有与港交所商谈商品合作，但目前未有结论。

港交所的“商品通”初步分五个阶段实现：首先，在港推出LME的产品；第二，把内地商品期货引进到香港挂牌；第三，港交所的产品在内地期货交易所挂牌；第四，国际投资者透过港交所参与内地商品市场；第五，内地投资者透过内地期货交易所买卖香港的商品期货。

欲浏览港交所商品通五部曲，请点选：(link.reuters.com/rus78v)

**人民币计价期货合约为“商品通”伏笔**

港交所本周频频为商品业务造势，周二，港交所宣布计划年内推出人民币计价的LME铜、铝、锌3只商品期货小型合约与1只美元计价的API8动力煤期货合约，作为其亚洲商品平台的首批产品。

这是港交所于2012年底完成以22亿美元收购LME以来，首批商品期货产品。李小加并称，推出四只商品期货合约仅是公司整个亚洲商品计划的序幕，港交所将继续致力发展亚洲商品平台。而以人民币计价的期货合约能为客户提供货币上的便利。

中金公司大宗商品分析师马凯认为，本次小型金属合约首先与上期所的铜铝合约标的一样，旨在试图对接上海的有色金属合约。若以人民币交易结算也使得美元定价的诸多大宗商品将一定程度挂钩人民币，同时在人民币国际化中在为清算和结算项目中提供支持。

港交所是次推出三只商品期货“迷你”合约将以人民币进行交易，合约单位均为5吨/手，远小于LME中传统的25吨╱手的合约单位，且采用现金结算而非实物交割，均以人民币为唯一的结算货币。

去年年底时，李小加接受路透访问时已称，港交所计划与上海期货交易所合作，共同挂牌上市上海期交所的工业金属合约，以带动套利机会并扩增流动性。

香港独立股评人陈永陆撰文认为，亚洲作为全球锌、铝的最大消费地和生产地，同时也是铜的主要进口地，港交所推出上述三只商品期货着意在培养人民币结算系统的升级、期货交易商的壮大和影响亚太区商品价格的造市能力。

值得一提的是，港交所收购LME后迅速的组建了LME结算系统，未来将可以以人民币进行结算。LME总裁庄敬贤（GarryJONES）表示，LME Clear于今年9月建成后，将会引入人民币计价资产作抵押品，为内地投资者提供更多便利。

**“沪港通”后时代的期待**

香港与内陆正在研究推出“沪港通”双向交易机制，在互联互通的基础上，未来两地商品期货市场若能互通亦让市场充满期待，这样人民币在贸易项下的计价和结算亦扩大了规模。

港交所主席周松岗日前表示，先集中做好“沪港通”，未来不排除与深交所或内地其他期货交易所，商讨类似“互联互通”的安排。除股票市场外，港交所下一步与内地“互联互通”的是商品期货市场。

马凯认为，港沪通后，若“商品通”亦有进展，将会增加香港与内地商品市场的深度和金融工具流动性。使得产业客户及机构投资者参与的市场更加成熟。

一位北京期货人士表示，“商品通”构思有利于内地商品期货的国际化，包括产品、交易规则、公司体制，现在香港本地投资者可投资本港和外国商品期货，一些内地投资者也有通道前来购买，但内地期货市场是封闭市场，仅限国内投资者，将来若互通，国际投资者可刺激内地的商品期货市场，促其改革。

近期离岸市场可期待的系列变化还包括：香港本地居民将很快取消每日2万元人民币的兑换上限；随着跨境交易活跨跃，离岸外汇交易量将快速增长；汇率与利率波动度增加，进而带动利率及汇率衍生品进一步发展。

中国目前资本市场开放透过以下渠道：人民币合格境外投资者(RQFII)、合格境外投资者（QFII），以及合格境内机构投资者（QDII）。包括财政部赴港发债回流；中资企业境外发债和借款、境外人民币清算行等机构投资于银行间市场；RQFII（人民币合格境外投资者）投资；外商FDI企业融资；ODI（对外直接投资）企业融资；海外企业贸易信贷、人民币资金池等业务。(完)

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 44,575.2 114

2. 渣打 33,703.5 95

3. 星展 11,382.5 29

4. 法巴 10,046.7 37

5 中国银行 7,982.6 12

**本周市场动态**

--香港交易及结算所有限公司（港交所）(0388.HK)周二称，计划今年推出首批四只亚洲商品期货合约，均为现金结算，其中铝、铜及锌合约以人民币计价。

--中国银行间债券市场准入机构范围将大幅放宽，开户闸口亦有望打开。中国央行近日召开会议，讨论研究允许其批准的除境外央行或货币当局、国际金融机构、主权财富基金、人民币业务清算行以外的境外机构参与中国银行间债市。

--中信银行（国际）推出年利率高达3.55厘的三个月人民币定期存款优惠，但客户必须以港元新资金兑换人民币来敍造定存，存款额亦须达10万元人民币或以上。（完）

(审校 黄凯)

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