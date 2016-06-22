港交所将于6月27日开始让券商进行深港通交易测试

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港6月22日 - 香港交易所周二晚间在网站发布通知称，将于6月27日开始为期待已久的深港通交易进行市场测试。
通知称，尽管港交所尚未接到大陆和香港监管机构的发出的正式实施时间表，但香港的券商可利用测试环境为深港通的启动做好准备。
港交所周二还在网站发布了有关测试环境的技术规格。交易所表示，发布的技术规格数据将允许券商及早让自己的交易系统做好准备，“尽管监管机构尚未作出正式通知”。
将近18个月以来，市场人士一直期待监管机构正式宣布在沪港通的基础上批准深港通交易，许多市场人士预计官方将在7月给予批准。(完)
(编译 郑茵 审校 王洋)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。