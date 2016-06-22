港交所将于6月27日开始让券商进行深港通交易测试

路透香港6月22日 - 香港交易所周二晚间在网站发布通知称，将于6月27日开始为期待已久的深港通交易进行市场测试。

通知称，尽管港交所尚未接到大陆和香港监管机构的发出的正式实施时间表，但香港的券商可利用测试环境为深港通的启动做好准备。

港交所周二还在网站发布了有关测试环境的技术规格。交易所表示，发布的技术规格数据将允许券商及早让自己的交易系统做好准备，“尽管监管机构尚未作出正式通知”。

将近18个月以来，市场人士一直期待监管机构正式宣布在沪港通的基础上批准深港通交易，许多市场人士预计官方将在7月给予批准。(完)