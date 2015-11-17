沪股通扩容将与深港通同步进行 年内推出机会不大--港交所

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月17日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所）(0388.HK)周二称，预计沪港通的扩容将与深港通的推出同步进行，但今年内推出机会不大。
今天是沪港通开通一周年的日子，港交所特意以“The Next Mile”为名举行酒会庆祝。
港交所行政总裁李小加向传媒表示，沪港通不会单独作扩容，而是与深港通一起推出时作新的扩容，也许额度会有调整，所包涵的股票会有所增加，一些其他技术上的细节有改进的空间。
至于推出时间，他说，“我不知道是不是明年哪一个季度，但今年就太晚了，因为在宣布后要2-3个月时间才能推出。”
同一场合上，港交所主席周松岗称，过去一年，沪港通的运作非常平稳，也顺利应对了一次比较大的市场波动。同时，沪港通不但为两地市场带来了新的资金和流通量，也是中国金融市场继续开放及国际化的一大步。
中国证监会新任副主席方星海周二表示，下一步将完善沪港通，包括加大交易额度，扩大标的的范围，加强两地交易所跨境监管合作等。未来将推动内地与香港基金互认，继续推动深港通。
沪港通于去年11月17日正式开通，现时北向A股交易（沪股通）使用率为总额度3,000亿元人民币的40%，即约1,200亿元；南向港股交易（港股通）使用率为总额度2,500亿元的37%，即约900亿元。
尽管交投量未算活跃，沪港通为中国与香港两地证券市场实现直接双向交易掀开序幕，市场更期望未来两地将互联互通机制伸延至衍生产品、期货、商品等。
据港交所的资料，由去年11月17日至今年11月12日，以成交额计沪股通首三位活跃股份分别是中国平安保险(601318.SS)、中信证券(600030.SS)及贵州茅台(600519.SS)，港股通前三位最活跃股份依次为中国中车(1766.HK)、国美电器(0493.HK)及海通证券(6837.HK)。
截至10月30日，沪股通在上海A股市场成交金额比重大约0.6%，港股通占港股成交比重约2.22%。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。