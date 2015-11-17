沪股通扩容将与深港通同步进行 年内推出机会不大--港交所

路透香港11月17日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所）(0388.HK)周二称，预计沪港通的扩容将与深港通的推出同步进行，但今年内推出机会不大。

今天是沪港通开通一周年的日子，港交所特意以“The Next Mile”为名举行酒会庆祝。

港交所行政总裁李小加向传媒表示，沪港通不会单独作扩容，而是与深港通一起推出时作新的扩容，也许额度会有调整，所包涵的股票会有所增加，一些其他技术上的细节有改进的空间。

至于推出时间，他说，“我不知道是不是明年哪一个季度，但今年就太晚了，因为在宣布后要2-3个月时间才能推出。”

同一场合上，港交所主席周松岗称，过去一年，沪港通的运作非常平稳，也顺利应对了一次比较大的市场波动。同时，沪港通不但为两地市场带来了新的资金和流通量，也是中国金融市场继续开放及国际化的一大步。

中国证监会新任副主席方星海周二表示，下一步将完善沪港通，包括加大交易额度，扩大标的的范围，加强两地交易所跨境监管合作等。未来将推动内地与香港基金互认，继续推动深港通。

沪港通于去年11月17日正式开通，现时北向A股交易（沪股通）使用率为总额度3,000亿元人民币的40%，即约1,200亿元；南向港股交易（港股通）使用率为总额度2,500亿元的37%，即约900亿元。

尽管交投量未算活跃，沪港通为中国与香港两地证券市场实现直接双向交易掀开序幕，市场更期望未来两地将互联互通机制伸延至衍生产品、期货、商品等。

据港交所的资料，由去年11月17日至今年11月12日，以成交额计沪股通首三位活跃股份分别是中国平安保险(601318.SS)、中信证券(600030.SS)及贵州茅台(600519.SS)，港股通前三位最活跃股份依次为中国中车(1766.HK)、国美电器(0493.HK)及海通证券(6837.HK)。

截至10月30日，沪股通在上海A股市场成交金额比重大约0.6%，港股通占港股成交比重约2.22%。（完）