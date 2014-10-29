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中国财经 | 2014年 10月 29日 星期三 13:33 BJT

香港证监会称已完成沪港通准备工作

路透香港10月29日 - 香港证监会行政总裁欧达礼(Ashley Alder)周三表示，其所在机构已完成推出沪港通所需的全部监管步骤。

欧达礼在汤森路透监管峰会上还表示，他预计沪港通在“不久的将来”将开始交易，但他没有透露可能开始的具体时间框架。

“我们坚信沪港通对香港、中国内地和外国投资者都将带来巨大的好处，我们的准备工作已经完成，”欧达礼说。

这是沪港通突然推迟推出以来，香港证监会首次就该事项发表讲话。(完)

(编译 于春红; 审校 屈桂娟)

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