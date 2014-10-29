香港证监会称已完成沪港通准备工作

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透香港10月29日 - 香港证监会行政总裁欧达礼(Ashley Alder)周三表示，其所在机构已完成推出沪港通所需的全部监管步骤。
欧达礼在汤森路透监管峰会上还表示，他预计沪港通在“不久的将来”将开始交易，但他没有透露可能开始的具体时间框架。
“我们坚信沪港通对香港、中国内地和外国投资者都将带来巨大的好处，我们的准备工作已经完成，”欧达礼说。
这是沪港通突然推迟推出以来，香港证监会首次就该事项发表讲话。(完)
(编译 于春红; 审校 屈桂娟)
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