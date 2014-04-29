港交所称沪港通涉及人民币换汇将全程回流

独家：中国国开行或为复星国际财团入股极地黄金融资--知情人
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。
路透香港4月29日 -香港交易及结算所(0388.HK)周二称，沪港通结算仅净量过境，实现最小跨境流动，且涉及的人民币换汇将实现全程回流。
该公司行政总裁李小加在记者会上作以上表示。对于市场关注两地互通的风险问题，李小加表示，沪港通结算交收全程封闭以实现风险全面监控；未来可灵活扩容、扩量、扩市。
中国证监会与香港证监会本月稍早联合公布，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。
中国证监会发言人称，沪港通双向交易将统一用人民币结算，沪港通对香港投资者没有限制，将与RQFII等现行制度实现优势互补。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月20日 - 中国3月结售汇连续第21个月出现逆差，逆差规模虽环比扩大但同比收窄。分析人士认为，整体逆差规模仍维持低位，结合首季逆差规模大幅下降，印证人民币贬值预期已经明显弱化，跨境资本流动形势稳中向好。
路透上海4月20日 - 中国股市沪综指周三收跌0.81%。沪深证交所融资融券余额当日减少32.3亿元人民币；两市两融余额为9,342.1亿元。