港交所与内地证交所就建立互联互通的可能性进行洽谈

路透香港4月2日 -香港交易及结算所有限公司(0388.HK)称，正在与中国内地证交所就内地与香港市场可能建立互联互通进行洽谈。若达成协议将允许投资者通过港交所购买在内地上市的股票。

港交所股价触及今年1月23日以来最高位后，股份暂停买卖。恒生指数.HSI周三收高0.3%。

港交所已向证监会申请由周四上午9时正起恢复香港交易所股份及可换股债券在联交所的交易。(完)