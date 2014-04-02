港交所与内地证交所就建立互联互通的可能性进行洽谈

酷派集团预计今年上半年经营亏损明显扩大 因营业收入下降
路透香港4月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制的中国无线通讯网络方案供应商--酷派集团有限公司称，预计今年上半年经营亏损明显扩大，主要受累于营业收入下降。
路透香港4月2日 -香港交易及结算所有限公司(0388.HK)称，正在与中国内地证交所就内地与香港市场可能建立互联互通进行洽谈。若达成协议将允许投资者通过港交所购买在内地上市的股票。
香港交易所表示，未能确认有关洽谈将会达致建立市场互联互通的协议。
香港交易所股价周三跳涨近6%，创逾一年来最大涨幅，受《21世纪经济报道》有关展开上述合作的报导影响。
该报报导称，港交所与上交所已经就网络互通达成共识，未来上交所将承接内地QDII2买卖单需求，集中报送至港交所执行。
港交所股价触及今年1月23日以来最高位后，股份暂停买卖。恒生指数.HSI周三收高0.3%。
港交所已向证监会申请由周四上午9时正起恢复香港交易所股份及可换股债券在联交所的交易。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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