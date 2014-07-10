香港出口商来自中国及欧美的坏账情况有改善--调查

路透香港7月10日 - 一项有关香港出口商坏账问题的调查结果显示，45%受访的出口商出现不同程度的坏账，坏账最主要来自中国大陆，其次为美国但相关比重去年大幅减少，而来自日本的坏账情况则有恶化迹象。

香港大学民意研究计划获委托进行的该研究并指出，逾六成的受访公司希望业界能建立＂买家资料库＂，以知悉买家不良付款的纪录。

超过一半接受调查的出口商出现应收账过期未还（即＂拖数＂）的情况，委托进行此项调查的专门从事应收账管理的EOS Hong Kong董事总经理曾智仁在记者会表示，本港出口商坏账呈极端化发展，少于120天的＂拖数期＂比率由去年的57%降至42%，但同时多于120天拖数期的比率则由6%升至9%。平均拖数期由去年的50天增至69天。

＂整体经济环境稳步向好，放账风险理论上应该减少，但前提是出口商要懂得选择买家。＂他说，平均拖数期愈长，变成坏账的风险愈高，港商应该警惕。

研究结果显示，曾出现坏账的公司中，去年坏账总值平均占公司出口营业额的2.5%，与上年度同类调查结果持平。中国已连续四年成为香港出口商最大坏账来源，2014年的比率占42%，略低于2013年的44%。美国和欧洲的坏账比重在2014年分别为8%及5%，均较去年的15%和8%改善。但来自日本的坏账比率则由去年的2%升至4%，情况值得注意。

香港总商会理事余鹏春表示，来自中国的坏账比重较高与近年欧美经济萧条，导致本港出口商更多与内地买家做生意，他期望美国明年经济有好转令香港出口商能增加对美国的出口。

港大民意研究计划于5月20-30日进行电话访问，成功访问500个个案，整体有效回应比率为83.9%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。