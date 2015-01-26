香港《信报》：假货泛滥损国誉 反腐勿忘反奸商

（1月26日社评）

马云作为“马年叱咤风云”的中国首富，如今应该感到脸上有点灼热，原因是国家工商总局清脆地给他掴了一巴掌，而且力度不可谓不重，受掴者脸皮如果不够厚的话，相信痛感久久不散。

国家工商总局公布2014年下半年的网络交易商品定向监测结果，显示全国网购的正货率不足60%，假货可说是无处不在。在内地芸芸网购平台之中，享负盛名甚至蜚声国际的淘宝网最容易买到假货，取样检验所得的假货率高达62.75%，正货率不足40%。换言之，网上消费者透过淘宝网购物，有50%以上的机会买到假货。

国家主席习近平上台以来，反贪反腐手起刀落，苍蝇老虎打个不停，“依法治国”看来并不是一句形同虚设的漂亮口号。既然如此，除了大大小小的贪官必须严拿法办之外，制售假货的奸商亦须绳之以法，否则无以提升大国崛起的国际形象。假货泛滥成灾的其中一个原因是官商勾结，只捉贪官是不能够彻底杜绝假货的，必须连奸商亦同时处理，治乱世用重典，才可收防微杜渐的阻吓作用。

内地部分二三线城市和乡镇的地方官员，舍不得“山寨货”企业的“经济贡献”，对假货生产采取只眼开只眼闭的态度；甚至有执法人员收取“保护费”以姑息养奸，助长了“山寨厂”遍地开花。是故，只有建立一整套严谨监察、厉行巡查、狠狠惩处的法规，并从中央部门到地方政府都认真严格地执行，铲除“打假”变“假打”，持之以恒地“依法治奸”，始有望洗脱“山寨王国”的污名。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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