香港金管局上调基本利率25个基点至0.75% 为七年来首次调整

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。

香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，因此港元利率通常跟随美元利率走势。金管局对上一次调整基本利率是于2008年12月17日，当时贴现窗基本利率由1.5%下调100个基点至0.5%。（完）