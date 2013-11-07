香港《经济日报》：美储局搬龙门 加息有迟没早

（11月7日社评）

美国储局经济学家倡加息门槛由失业率6.5%改为6%，此应因大量劳工长期失业，索性离开职场。极重视就业的储局候任主席耶伦或顺势搬龙门，加息有迟没早。

有经济学家建议储局延长超低息期以振就业。储局在去年底定出加息指标，即失业率低于6.5%或通胀高于2%，市场遂料储局将在2015年中加息。惟储局经济学家倡“搬龙门”，改为失业率6%甚至5.5%。

此应因失业率数据已失真，美国失业率虽自年初的7.8%降至9月的7.2%，惟美国民众却未感就业市场明显改善。个中反差，在于失业率回落的同时，劳动参与率不但没改善，今年9月更降至63.2%的35年低位，反映大量美国失业人士已索性离开职场，失业率下降仅假象。

更能反映美国就业实况的，应是新增职位数据。美国每月至少要创造12.5万个新职位，才可吸纳新增劳动力，每月要有20万个新职，才能令就业明显改善。惟今年头9个月每月平均新职位仅17.8万个。

储局经济学家倡改加息门槛，或正好为耶伦开路。因她最重视的正是就业，故她明年初上任后，3月初主持的首次议息会议，很可能将加息指标由失业率6.5%改为6%。

如此将有两启示，一是美国经济复苏动力仍弱不禁风，二是储局减债规模与速度料将十分谨慎而缓慢。储局续滥印钞，俨如继续向全球输出失业与衰退，首当其冲的是出口与美国正面竞争的欧洲和日本，欧、日央行或更大力放水踩低本身币值，资产泡沫恐愈吹愈大。

惟发达国放水量愈大，退市时将更痛楚。今年中传美国退市，已掀环球金融震荡，未来更大量热钱退潮时，折腾势更有增无减。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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