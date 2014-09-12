《信报》：买太阳能还是赌股 你懂的

（9月12日财经评论）

习广思

恒指昨天继续回软，收报24,662点，跌42点；国指跌84点，收报11,032点。股市周三大跌485点，昨天反弹乏力，或令看好的投资者失望，但认为这只是延续8月底以来的横行调整趋势。

不少中环的老友记近月都忙到透不过气来，因为“沪港通”下月中至月尾预计会开通，由于两地交收结算不同；加上跨境交易，问题绝不简单。一位中资大行高层讲，这是新事物，不能出错，中国内地总部又“吩咐”由北南下买港股的市占率，不可以少过该行在大陆A股的市占率，否则会很没面子。既要求稳又要求量，这位老友真不容易做。

如果一切按常规发展，中国内地股市成交中，散户占了80%，换手比率（成交额与市值的比率）是香港的三倍。香港散户对中国内地A股一向认识不多，故北上投资的，相信以机构投资者居多，而且出入市的频率不会太多，单看换手比率，北水对港股成交额的影响，理应大过南水对中国内地股市。

老友提醒“沪港通”仍有一些技术问题要克服，能否于10月底前推出仍是未知数；然而，克强总理已拍板，就算延迟，也不会迟很多。如此看来，暂时不用增持港交所(0388.HK)，反正该股已从低位升了不少。大市虽然调整中，但股市仍有上升的主题，但不要浪费资金买一些跌得多、但前景下滑中的行业，前者例子是太阳能，后者则是股价由盛转衰的濠江赌业股。

太阳能发电产业链的最上游材料多晶硅，价格经一轮调整后，踏入9月回升至去年高位，即每公斤165元人民币。全球多晶硅市场产需，经历2012年的严重失衡后，今明两年开始进入平衡阶段，这也令多晶硅价格趋向稳定。

根据行业龙头保利协鑫(3800.HK)的中期业绩报告，该公司上半年多晶硅每公斤平均售价171港元，较去年同期升了约30%；若以最新每公斤165元人民币计，即市价已涨至208港元。上半年中国的屋顶分布式光伏发展，由于政策不明确，投资步伐未达预期，但本月4日国家能源局发布新政策通知，容许屋顶下的用电企业自发自用，余额上网，也可选择全额上网，一旦自用需求减少，也可卖给电网，为投资收益率保底。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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