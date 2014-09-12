《信报》：买太阳能还是赌股 你懂的

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（9月12日财经评论）
习广思
恒指昨天继续回软，收报24,662点，跌42点；国指跌84点，收报11,032点。股市周三大跌485点，昨天反弹乏力，或令看好的投资者失望，但认为这只是延续8月底以来的横行调整趋势。
不少中环的老友记近月都忙到透不过气来，因为“沪港通”下月中至月尾预计会开通，由于两地交收结算不同；加上跨境交易，问题绝不简单。一位中资大行高层讲，这是新事物，不能出错，中国内地总部又“吩咐”由北南下买港股的市占率，不可以少过该行在大陆A股的市占率，否则会很没面子。既要求稳又要求量，这位老友真不容易做。
如果一切按常规发展，中国内地股市成交中，散户占了80%，换手比率（成交额与市值的比率）是香港的三倍。香港散户对中国内地A股一向认识不多，故北上投资的，相信以机构投资者居多，而且出入市的频率不会太多，单看换手比率，北水对港股成交额的影响，理应大过南水对中国内地股市。
老友提醒“沪港通”仍有一些技术问题要克服，能否于10月底前推出仍是未知数；然而，克强总理已拍板，就算延迟，也不会迟很多。如此看来，暂时不用增持港交所(0388.HK)，反正该股已从低位升了不少。大市虽然调整中，但股市仍有上升的主题，但不要浪费资金买一些跌得多、但前景下滑中的行业，前者例子是太阳能，后者则是股价由盛转衰的濠江赌业股。
太阳能发电产业链的最上游材料多晶硅，价格经一轮调整后，踏入9月回升至去年高位，即每公斤165元人民币。全球多晶硅市场产需，经历2012年的严重失衡后，今明两年开始进入平衡阶段，这也令多晶硅价格趋向稳定。
根据行业龙头保利协鑫(3800.HK)的中期业绩报告，该公司上半年多晶硅每公斤平均售价171港元，较去年同期升了约30%；若以最新每公斤165元人民币计，即市价已涨至208港元。上半年中国的屋顶分布式光伏发展，由于政策不明确，投资步伐未达预期，但本月4日国家能源局发布新政策通知，容许屋顶下的用电企业自发自用，余额上网，也可选择全额上网，一旦自用需求减少，也可卖给电网，为投资收益率保底。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。