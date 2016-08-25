香港金管局向阿里巴巴、香港电讯等五家公司批出储值支付工具牌照

路透香港8月25日 - 香港金融管理局周四宣布，根据《支付系统及储值支付工具条例》向五家储值支付工具(SVF)发行人批给SVF牌照，当中包括阿里巴巴(BABA.N)及香港电讯(6823.HK)旗下公司。

金管局的新闻稿称，五家获发SVF牌照的公司包括阿里巴巴旗下Alipay Financial Services (HK) Limited、香港电讯(6823.HK)旗下HKT Payment Limited、TNG (Asia) Limited、财富数据有限公司及八达通卡有限公司。

＂批出首批SVF牌照，标志着香港的零售支付发展进入新阶段。“金管局总裁陈德霖称，实施SVF发牌制度，有利新的零售支付工具的推出及采用，同时又能保障使用者的利益，继而加强公众对使用有关产品与服务的信心，有助推动本地零售支付业务的创新及发展。

在落实监管金管局储值支付工具营运商方面，当局规定营运商必须把储值金与其本身的资金分开，并设立有效的内部管控措施及程序，以防储值金受任何运作风险的影响。营运商须事先获得金管局批准，才能将储值手进行投资，而且只能投资流动性高及低风险的稳健资产。

此外，金管局亦规定储值支付工具营运商，不能透过提供利息或类似利息的奖励计划去吸引用户存入过多的储值金。

至于苹果公司(AAPL.O)的Apple Pay则不在金管局监管范围之内，因Apple Pay用户是透过手提电话把信用卡资料加密后传送给商户进行支付，没有储值功能，故毋须申领储值支付工具牌照。

《支付系统及储值支付工具条例》已在于2015年11月13日生效。根据条例，金管局获授权实施多用途SVF的强制性发牌制度，并履行相关的监管及执法职能。现有的SVF发行人或新的市场营运者可于为期一年的过渡期内向金管局申领SVF牌照。在该一年过渡期届满后（即由2016年11月13日起），除非获得豁免，否则任何人士在并未持有牌照的情况下发行或营运SVF，即属犯罪。（完）

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