《信报》：马年投资跟住耶伦走

（2月5日财经评论）

马年投资跟住耶伦走/ 习广思

马年开市，港股急挫。中国内地A股休市，中资股完全捱打，新兴市场走资潮持续。昨日港股急挫，火头来自美股急跌，理由是经济复苏再起隐忧。去年提及资金有恶钱及长线之分，恶钱以快狠准、投机为先作考虑，这些资金快来快去，以短线获利为主，配合的工具是ETF及其他指数投资。无论是新兴市场的走资潮，抑或是美股大调整，ETF资金缩水尤其明显，恶性热钱一批批急速撤出。至于长线流出的资金，特色是细水慢流，资金看淡的趋势已经形成，流走过程可能长达2至3年。

据EPFR资料显示，1月份有多达122亿美元流出新兴市场基金，有近2/3资金从指数追踪的ETF产品流出。彭博统计指出，新兴市场ETF在1月流出近70亿美元，两大新兴市场ETF包括iSharesMSCI新兴市场ETF、Vanguard富时新兴市场ETF，两者1月的资金赎回是2005年以来的最高峰。另外，ETF.com数据指出，美国上市的ETF在1月流出达153.2亿美元，SPDR标普500ETF成为另一大套现对象。美股继续调整，新兴市场股市寻底，资金流作怪，估计短期资金重新调配的情况将持续一段时间。尽管港股急跌，但亦可算是另类的炒股不炒市格局，每次急跌，都有不同的脉络。重新检阅港股由1月份以来转弱的过程，中资金融股是弱中之弱，为大市转弱铺下基石，然后最强股份逐批在1月底跳水，先是濠赌股，然后科技股，继而到一批环保、新能源、物流等股份，惟独医药股至今仍撑得住。

昨日大市跌势集中在强势股，包括科网及濠赌股，但最新发展是狙击蓝筹及指数股，传统蓝筹股包括汇控(0005.HK)、中移动(0941.HK)均成为推低恒指的工具，有11只蓝筹已见52周新低，卖到“钱荒价”。资金狙击蓝筹及指数，恒指昨天急挫637点，收报21,397点。大市全日成交额756亿港元，沽空比率12%。盈富基金沽空高达60.9%。恒指失守21,500点后，开始见超卖，短期在21,000点或见支持。国企指数弱势难改，逐步向去年6月钱荒水准寻底。指数虽然疲弱，但依然可见板块轮动、个股炒作的痕迹。濠赌股经昨日一跌，走势进一步转弱。科技龙头股腾讯(0700.HK)和联想(0992.HK)，投资者亦不宜太乐观。强势股开始逐批转弱，就算不再下跌，也会先行整固。不过，有部分强势股仍存在投资机会，酷派(2369.HK)、部分小型科网股、医药股均逆市上升。(B01)

日圆难成长远避险天堂/ 苏子

目前日圆的走势可说是较难预测，因日本央行仍在大印银纸阶段；加上日本已有年半时间呈不利日圆后市的贸赤，而且日本的财赤更占其GDP达230%，从基本面看，日圆确实是易跌难升。故即使市场避险情绪持续高涨，避险资金亦不应长期视日圆为避险天堂。但近期新兴市场的紧张情况，却令不少避险资金把日圆视作避险天堂，结果日汇明显转强，美元兑日圆更于昨天亚洲市一度低见100.73日圆水准才能止跌回稳。目前美元兑日圆的重要支持位为去年11月22日的100.64日圆低位，如失守并在之下收市，进一步跌破100日圆心理关口的可能性不容抹煞。

其实，与其说日圆的升势是由避险资金所推波助澜，倒不如说日圆真正上升的诱因，是因为环球股市急挫，迫使大量利差交易仓位元拆仓的结果!因此，一旦市场完成利差交易的拆仓潮，届时市场避险情绪即使仍然挥之不去，相信以目前日本仍恶劣不堪的基本面来看，日圆定将吸引不少候高建立日圆短仓的中长线大不看好的投资者重新入市；至于那些视日圆为避险天堂的避险资金，若看见日圆重拾弱势，相信极有可能撤离日圆，以及转往其他较具抗跌力的避险工具。

避险资金追捧欧罗英镑，有分析员指出，欧罗及英镑或将成为新的避险货币。按照近期环球股市即使经已大幅下挫，但美元却未见受到避险资金热烈追捧，至于欧罗及英镑的走势却相对表现稳定来看，的确有资金把欧罗及英镑视作避险货币看待。如稍后有关日圆的利差交易拆仓潮告一段落后，但市场避险情绪仍未能明显回落，料届时欧罗兑日圆及英镑兑日圆将不难大幅回升。因此，不看好日圆大方向的投资者，可考虑伺机趁低吸纳欧罗兑日圆及英镑兑日圆。短线而言，只要美元兑日圆继续守稳在100.64日圆支持以上，配合欧罗兑日圆及英镑兑日圆亦没有跌破136日圆关口及100天SMA支持收市，相信日圆再急升的空间已不多。(B10)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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