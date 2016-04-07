香港在全球金融中心排名跌至第四位 被新加坡超前--智库Z/Yen

路透香港4月7日 - 据英国智库机构Z/Yen最新公布的全球金融中心指数显示，香港的排名下跌一位至第四，排在伦敦、纽约及新加坡之后。

以1,000分为满分计，首位的伦敦获800分，纽约及新加坡分别792及755分，至于香港（753分）则以2分之差，跌落第四位，较第五位的东京（728分）高25分。

Z/Yen报告指出，伦敦与纽约的得分差距维持于8分，并认为这两城市是互补而非纯竞争。但不少参与这次调查的受访者认为，受英国有可能脱离欧盟的不确定性，正对伦敦竞争力带来负面影响。

负责进行此项调查的Z/Yen副总监Mark Yeandle表示，＂虽然伦敦和纽约居于全球金融中心首两席位，但其后三位均位于亚洲。头10个全球金融中心当中，一半为北美城市，这可能反映金融科技（Fintech）和区块链技术（blockchains）的冒起。＂

这是Z/Yen第19份发表的全球金融中心指数，对86个全球金融中心进行评分。该指数每半年更新一次。（完）