香港在全球金融中心排名跌至第四位 被新加坡超前--智库Z/Yen

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港4月7日 - 据英国智库机构Z/Yen最新公布的全球金融中心指数显示，香港的排名下跌一位至第四，排在伦敦、纽约及新加坡之后。
以1,000分为满分计，首位的伦敦获800分，纽约及新加坡分别792及755分，至于香港（753分）则以2分之差，跌落第四位，较第五位的东京（728分）高25分。
Z/Yen报告指出，伦敦与纽约的得分差距维持于8分，并认为这两城市是互补而非纯竞争。但不少参与这次调查的受访者认为，受英国有可能脱离欧盟的不确定性，正对伦敦竞争力带来负面影响。
负责进行此项调查的Z/Yen副总监Mark Yeandle表示，＂虽然伦敦和纽约居于全球金融中心首两席位，但其后三位均位于亚洲。头10个全球金融中心当中，一半为北美城市，这可能反映金融科技（Fintech）和区块链技术（blockchains）的冒起。＂
这是Z/Yen第19份发表的全球金融中心指数，对86个全球金融中心进行评分。该指数每半年更新一次。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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