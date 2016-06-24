香港政府有足够流动资金应付英国公投后的不同情况--财政司长

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港6月24日 - 香港财政司司长曾俊华周五表示，英国脱欧公投要再过几小时才有结果，现时出来的数字未必准确，但指港府已预留足够流动资金，在不同情况之下，都应该可以应付得到。
曾俊华早上启程往北京参加亚洲基础设施投资银行第一次理事会的周年大会前，对记者作以上表示。
他称，今天将先与中国证监会主席刘士余见面，明天与亚投行行长金立群会面，讨论一些双方都关注的事情。
被问到这次赴京对香港争取在亚投行扮演的角色重要性在哪里时，曾俊华称，亚投行尚需要一段时间，才可以讨论到新会员的入会程序如何，国家对这事有很正面的回应。香港会继续努力再和有关人士讨论这件事情，希望能尽快加入亚投行。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。