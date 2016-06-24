香港政府有足够流动资金应付英国公投后的不同情况--财政司长

路透香港6月24日 - 香港财政司司长曾俊华周五表示，英国脱欧公投要再过几小时才有结果，现时出来的数字未必准确，但指港府已预留足够流动资金，在不同情况之下，都应该可以应付得到。

曾俊华早上启程往北京参加亚洲基础设施投资银行第一次理事会的周年大会前，对记者作以上表示。

他称，今天将先与中国证监会主席刘士余见面，明天与亚投行行长金立群会面，讨论一些双方都关注的事情。

被问到这次赴京对香港争取在亚投行扮演的角色重要性在哪里时，曾俊华称，亚投行尚需要一段时间，才可以讨论到新会员的入会程序如何，国家对这事有很正面的回应。香港会继续努力再和有关人士讨论这件事情，希望能尽快加入亚投行。（完）