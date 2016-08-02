香港证券及衍生产品市场全日休市 结算交收服务及沪股通亦暂停（更新版）

(更新证券市场交易安排)

路透香港8月2日 - 香港交易及结算所有限公司(0388.HK)宣布，证券及衍生产品市场周二全日暂停交易，包括收市后期货交易时段。

所有证券结算及交收服务及沪股通今天亦暂停。

天文台表示，过去数小时本港风力持续缓和，三号强风信号在下午12时40分发出，取代八号西南烈风或暴风信号。受到台风＂妮妲＂的雨带影响，本港今早普遍录得超过100毫米雨量，大屿山部分地区更录得超过200毫米雨量。虽然本地风力正在缓和，本港西部地区、离岸及高地风力初时仍达烈风程度。

根据港交所的交易安排，若八号或以上台风信号于中午12时仍然生效，则证券及衍生产品市场将会全日暂停交易。(完)

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