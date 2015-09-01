香港金管局日内两度向市场释出共155亿港元 料不影响拆息

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港9月1日 - 香港金融管理局（HKMA）周二傍晚再向市场释出93亿港元，连同稍早注入的62亿港元，今日为止共沽出155亿港元，以维持港元汇价稳定，为四个多月来首次。金管局发言人表示，银行体系总结余进一步增加，料对银行同业拆息（HIBOR）不会有实质影响。
金管局先后在香港时间下午3时许及6时许，两度向市场注资。恒生银行(0011.HK)执行董事冯孝忠对路透表示，市场对港元需求增加，相信与近期人民币贬值后，汇率波幅较大，令部份企业和存户陆续转回港元有关。
“主要会是那些风险胃纳较低的存户，如NGO（非政府机构）或一些企业，因人民币以前利息较高，且汇率平稳，就算不升亦不会跌。”冯孝忠称。
他并表示，现时人民币已趋向市场化，将人民币兑回港元的情况会持续一段时间，且料本港人民币资金池将会逐渐收缩。
截至今年7月底为止，香港人民币存款为9,941.09亿元，按月仅升0.12%，为四个月以来增速最慢。
金管局发言人称，由于短期港元银行同业拆息接近零，因此银行体系总结余的进一步增加对银行同业拆息应不会有实质影响。
“我们会继续密切留意市场情况，并会按照货币发行局机制，维持港元稳定。”其并称。
据路透报价网页显示，经过今天两度注资后，本周五（4日）香港银行体系结余将增至3,061.68亿港元。
金管局上一次是于今年4月24日出手在市场沽出港元。
香港时间19:12，港元兑美元汇价仍处于7.75的强方水平。周二HIBOR隔夜利率为0.05481%，上日则为0.05342%；一个月拆息报0.26093%，上日为0.26021%。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完）
(记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 张喜良/林高丽)
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