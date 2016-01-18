环球市场大幅波动 外汇基金去年表现难言乐观--曾俊华

路透香港1月18日 - 香港财政司司长曾俊华表示，去年环球市场大幅波动，外汇基金全年表现难言乐观，但由于基金主要用途是维持香港货币体系和金融体系稳定，因此须稳健为先，不宜过于进取，亦不必太着眼于短期升跌波动。

曾俊华在网志撰文称，环球金融市场在2008年金融海啸之后出现了新的秩序，到今天，这些新秩序仍然在演变之中。踏入2016年，环球金融市场即出现了颇大的波动。

他指出，金融市场的特点是看＂预期＂，投资者从经济和商业数据，以及官方的口径和举动寻找蛛丝马迹，分析讯号，他们对后市的预期就反映在投资工具的价格上。近年来巿场因欧美量宽造成游资充斥，很多经济体资产市场出现过热，稍有风吹草动，投资者就如惊弓之鸟，甚至反应过度，英文所谓 “overshoot”，很容易造成市场大起大跌。

这些特点充分反映在去年的金融市场，单是市场对于美国加息的预期和对新兴市场的展望，已触发市场大幅波动。2015年主要股市指数录得不同程度跌幅，另一边厢美元一枝独秀，美汇指数全年急升9.3%，其他币种走弱；债市虽然相对平稳，但超低息环境令利息收入大减之余，亦令＂股跌债升＂的互补作用大为削弱。市况反覆，即使是擅于炒短市的对冲基金，其指标性的HFRX指数也下挫超过3%。

＂对香港的外汇基金而言，这些因素造成了所谓‘三重打击’(triple whammy)：股票投资难有斩获；非美元资产换算成与美元挂钩的港元时，无可避免出现帐面估值下调；债券收入亦不足以弥补缺口。＂曾俊华说。

他续称，外汇基金去年的反覆表现，反映了环球市场的大幅波动。上半年基金赚270亿港元，第三季单季蚀638亿港元，进入第四季市场回升，10月份单月已基本收复之前的失地，但最后两个月市况又变差，全年总结难言乐观。但金管局的投资团队在最近两、三年因应市场大环境的预期变化采取一系列防御措施，调整投资部署，去减低外汇基金的损伤。

曾俊华表示，一直以来，外汇基金奉行＂保本先行、长期增值＂的投资目标。基金的法定用途是维持香港货币体系和金融体系的稳定，维持香港国际金融中心地位。因此，基金的投资类别、资产分配都必须稳健为先，不宜过于进取，由于是长线投资，亦不必太着眼于短期升跌波动。

曾俊华网志：(here) （完）