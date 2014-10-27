曾俊华称香港“占中”动摇法治根基 或造成长期政治不稳定

香港“占中”行动仍在胶着状态，香港财政司司长曾俊华周末表示，“占领”人士使用的手段对于香港特区政府运作、法治根基造成破坏，而这些破坏或会造成长期的政治不稳定。曾俊华引述美籍日裔著名学者福山的观点称，维持社会政治稳定，民主制度、强而有力的政府、法治，三者缺一不可。图为香港，两名女子经过示威者的露营区。路透