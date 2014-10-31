香港财政司司长率财金官员下周访京

路透香港10月31日 - 香港财政司司长办公室周五表示，财政司司长曾俊华将于下周一至周三率领多名财金官员访问北京，与中央政府财金官员会面，商讨共同关注事宜。

新闻稿称，曾俊华在北京期间将会拜访中国证监会、中国银监会、商务部、中国人民银行及国务院港澳事务办公室等中央政府部门及机构。

市场原预期＂沪港通＂于10月底正式＂通车＂，但迄今仍未有具体的推出日期，而港交所(0388.HK)及上交所均表示早已准备就绪，只待监管当局决定何时放行。曾俊华等财金高官此时访京，令人关注届时会否有相关消息公布。

陪同曾俊华访京的还包括财经事务及库务局局长陈家强和香港金融管理局总裁陈德霖。曾俊华将于星期三返港。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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