过去五年驻港内地公司及金融企业增36% 香港跳板角色日趋重要

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月26日 - 香港投资推广署及政府统计处周一发表的调查显示，过去五年驻港的内地公司与从事金融及银行业的公司数目，分别各自累计上升36%，显示香港作为中国内地企业＂走出去＂主要跳板的独特角色日趋重要。
该两类公司2011年的数目分别为805间及1,059间。
＂这不但再次肯定香港作为中国内地企业‘走出去’主要跳板的独特角色日趋重要，同时亦突显香港作为全球国际金融枢纽的重要地位。＂投资推广署署长贾沛年表示。
他指出，随着中国内地的经济和金融市场继续开放，加上在＂一带一路＂的政策推动下，香港将继续发挥＂超级联系人＂的角色，协助国家推行经济改革，亦能为海外投资者带来在不同范畴的新机遇。
该项＂代表香港境外母公司的驻港公司按年统计调查＂结果显示，母公司在海外及中国内地的驻港公司数目达7,904间，按年上升4.2%，是历来最高。该7,904间公司包括1,401间地区总部、2,397间地区办事处及4,106间当地办事处；其中地区总部及当地办事处的数目均为新高。
以就业而言，该7,904间公司的总就业人数约42.2万人，按年上升4.3%，数字亦是历来最高。 按母公司所在的国家／地区分析，美国居榜首，共有1,368间公司，日本居第二位，共有1,358间，第三、第四及第五位分别为中国内地（1,091间）、英国（631间）及台湾（413间）。在名列首10个国家／地区中，以中国内地的增长最强劲，较去年上升14%。
按行业分类，综观首三位的行业，金融及银行业有较显着的增幅，比去年增加9.8%。
因中国鼓励企业走出去，加上＂沪港通＂的开通及内地与香港的基金互认安排的实施，不少内地金融企业纷纷在港成立据点。全球房地产顾问--莱坊稍早发表的《全球城市报告》指出，2015年中资机构占核心CBD中环新租务约四至五成，是甲级写字楼市场需求的主要动力来源。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。