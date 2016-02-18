亚洲私募股权前景审慎乐观 中国十三五规划带来机遇--致同

路透香港2月18日 - 致同（香港）会计师事务所周四称，亚洲私募股权对今年区内投资环境持审慎乐观态度，尽管行业处于整固期，中国十三五规划将带来巨大机遇。

致同谘询服务合伙人汤飈在记者会上表示，过去数月投资市场波动，一些新成立的私募股权公司筹资困难，目前行业处于汰弱留强，但由于股市估值已降至合理水平，意味着未来赚钱的机会大于去年，因此认为行业前景审慎乐观。

“尽管投资环境存在挑战，私募股权公司仍以每年10-15%合理回报率为目标。”他说。

致同发表最新《亚洲私募股权投资报告》显示，去年私募股权投资活动明显放缓，但亚洲私募股权基金不断增长及转趋成熟。截至2015年末，区内有超过600家活跃的私募股权基金，占全球市场比重约一成。以亚洲投资者所占数目计算，较2014年增加约20%，其中大部分来自中国（包括香港）及日本，分别占25%及24%。

报告又指，由于环球经济前景欠明朗，今年私募股权基金在选择投资目标时会更趋保守，甚至可能会在二级市场寻找投资目标，以规避风险。同时，资本市场波动亦会影响私募基金的退资部署，可能更多采用售出（trade sale）及二次收购（secondary buyout），多于IPO（首次公开发售）。

汤飈称，私募股权基金的投资亦改变过往只对少数股东权益或增长型股票有兴趣的习惯，当中有些更转型成为风险基金，较多投资于初创企业，并通过参与营运及高效管理提升资产价值。

“中国十三五规划强调未来方向是要创新、大众创业以及绿色发展，这将为私募股权投资带来巨大机遇。”他说。

致同援引Mergermarket的数据，2015年亚洲区的并购活动由能源、矿业及公用事业等主导，涉及总金额1,430亿美元。踏入2016年，预计TMT（科技、媒体和通信）、医药、医疗及生物科技以及环保产业将成为区内并购的热门目标企业。（完）