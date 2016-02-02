香港连续22年获评为全球最自由经济体 与新加坡差距轻微拉阔

路透香港2月2日 - 香港连续第22年获传统基金会（The Heritage Foundation）评为全球最自由的经济体，得分较上一份报告略低，但与排名第二的新加坡相比的领先幅度，则在连续五年收窄后首次轻微拉阔，惟两者的得分依然相当接近。

传统基金会发表的2016年《经济自由度指数》报告指出，香港今年的总分为88.6分（100分为满分），较去年下跌1分，与第二位新加坡（87.8分）的差距由去年的0.2分拉阔至0.8分。第三位的纽西兰得分81.6。香港在廉洁方面的排名，则较去年下跌两位至第17位。

政府发言人表示，＂自由市场原则是香港经济持续发展和繁荣的基石，政府维护经济自由的决心毋庸置疑。＂

在《经济自由度指数》报告用以评估的10项因素中，香港在其中七项取得90分或以上，并在＂营商自由＂、＂贸易自由＂和＂金融自由＂方面，继续获传统基金会评选为全球首位。传统基金会亦赞扬香港执行稳健的经济政策、市场高度对外开放、恪守财政纪律、拥有稳定和透明的司法制度，以及对产权的充分保障，令香港能够保持国际商业枢纽和金融中心的领先地位。

政府发言人并强调，政府将继续奉行自由市场经济原则，致力提供良好的营商环境、保障公平竞争和贸易自由开放，沿用简单的税制和低税率，并且维持高效的公营部门。政府亦会继续致力拥护法治及司法独立。

报告表示，香港的创业环境仍然是全球最高透明度及最有效率之一，企业开展业务程序直接，亦没有最低资本的要求，劳动市场生气蓬勃。此外，港元实行与美元挂钩的联系汇率自1983年实施以来运作良好，确保本地货币稳定及便利国际商贸。（完）