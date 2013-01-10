香港连续第19年获评为全球最自由经济体

路透香港1月10日 - 美国传统基金会(Heritage Foundation)周四发表"2013经济自由度指数"报告,香港连续19年成为全球经济最自由的经济体,新加坡居次,但整体评分差距与香港拉近.

这份由该基金会和《华尔街日报》联合发布的报告,共对全球其中177个经济体的自由度进行评分,其中台湾、澳门和中国内地分别排名20、26和136位.

香港的评分为89.3,较上年低0.6分,主要因为政府开支占本地生产总值(GDP)的比重增加,以及通胀上升.新加坡评分为88,按年升0.5.

署理财政司司长陈家强表示,特区政府会继续致力维持香港在经济自由方面的强项,这亦为香港经济持续稳定、增长及繁荣的基石.

虽然报告称赞香港具高竞争力的规管制度、有效率和具透明度的法律框架,并以廉洁见称,但同时亦指,假如香港继续实行会助大官僚作风的民粹政策(populist policies),将会影响未来的得分.

报告对经济自由度作出的排名,当中10项评估因素是:营商自由、贸易自由、财政自由、政府开支、货币自由、投资自由、金融自由、产权保障、廉洁程度和劳工自由.(完)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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