香港连续第19年获评为全球最自由经济体

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透香港1月10日 - 美国传统基金会(Heritage Foundation)周四发表"2013经济自由度指数"报告,香港连续19年成为全球经济最自由的经济体,新加坡居次,但整体评分差距与香港拉近.
这份由该基金会和《华尔街日报》联合发布的报告,共对全球其中177个经济体的自由度进行评分,其中台湾、澳门和中国内地分别排名20、26和136位.
香港的评分为89.3,较上年低0.6分,主要因为政府开支占本地生产总值(GDP)的比重增加,以及通胀上升.新加坡评分为88,按年升0.5.
署理财政司司长陈家强表示,特区政府会继续致力维持香港在经济自由方面的强项,这亦为香港经济持续稳定、增长及繁荣的基石.
虽然报告称赞香港具高竞争力的规管制度、有效率和具透明度的法律框架,并以廉洁见称,但同时亦指,假如香港继续实行会助大官僚作风的民粹政策(populist policies),将会影响未来的得分.
报告对经济自由度作出的排名,当中10项评估因素是:营商自由、贸易自由、财政自由、政府开支、货币自由、投资自由、金融自由、产权保障、廉洁程度和劳工自由.(完)
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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