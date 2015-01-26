香港外汇基金去年投资收入大跌逾四成 今年环境更见困难

路透香港1月26日 - 香港外汇基金2014年投资收入大跌逾四成，主要受累于美元转强带来巨额汇兑亏损，金融管理局（HKMA）预计，2015年投资环境更见困难。

金管局周一公布，外汇基金2014年录得436亿港元投资收入，较2013年812亿港元投资收入减少46%；投资回报率为1.4%，低于过去五年平均2.6%。

金管局总裁陈德霖称，去年的投资环境十分困难，主要挑战在于美联储开始退市，外汇基金已经采取多项预防性措施作应对，包括提高持有现金比例、缩短持有债券年期以及减持债券并增持股票。

“然而，美元急升，即使外汇基金已适量减持欧元和日圆，仍然无可避免地录得巨额帐面汇兑亏损，并大幅拖低回报率。”他说。

外汇基金去年录得外汇亏损527亿港元，债券投资收益473亿港元，香港股票及其他股票的投资收益分别65亿港元及337亿港元。

展望今年，陈德霖称，“如果2014年是投资困难的年份，我预期2015年会更难。不论宏观经济和全球的金融环境，今年都会比去年更复杂和有更多变数。”

他指出，最重要的变数莫如美国利率正常化的时间和步伐，加上欧元区最新的量化宽松和日本加强版的宽松货币政策，都对全球资金流向、汇率、利率、资产市场带来很大不确定性。

“最近美元急升，油价大跌和瑞士法郎突然和欧元脱鈎所带来的震荡，都反映出市场在目前极不平衡、极不正常的货币政策环境下的反应。”他说。

他并称，金管局将会谨守“保本先行、长期增值”的目标，保证外汇基金有足够资源和流动性去维持货币和金融稳定。

去年末外汇基金累计盈余减少20亿港元，至6,355亿港元。

年内外汇基金的总资产增加1,193亿港元，至31,521亿港元，主要原因是银行体系结余及来自香港特区政府基金及法定组织的存款增加。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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