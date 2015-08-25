香港金管局向银行注入人民币流动性 以平抑CNH短期拆借利率--消息

路透香港8月25日 - 多位消息人士向路透证实，香港金管局周二午间已向银行注入大量人民币流动性，以平抑此前飙涨的CNH短期拆借利率。

一位权威消息人士透露，香港金管局向CNH市场一级流动性银行注入了大量人民币流动性，这笔资金额度远大于此前金管局常设的最多100亿元人民币的日间资金安排。

“金管局今天有电话问询CNH市场流动性情况，并问我们是否需要人民币支持”，一位外资大行的部门负责人对路透表示。

另一位中资银行香港高管亦向路透证实了上述说法，他并表示，香港金管局动用的资金或是来源于此前中国人民银行与香港金管局签定的货币互换协议。

香港银行间CNH隔夜拆借利率下午约15:00突降400个点子至6.50，后进一步降至5.55%。而今日早盘曾一度飙升至10.55%。而CNH隐含利率早盘更一度飙至高达20%。

近两日，离岸人民币短期流动性紧张引发资金利率飙涨，离岸一年期美元/CNH掉期点子午间14:55分曾创2,940点的历史高点，下午16点开始突降逾400点，16:49分一度降至2,468/2,508。

香港金管局在回应路透查询时称，“我们留意到近日离岸人民币流动性比较紧张，拆息走高。人民币流动资金安排自推出以来一向不时有银行采用，包括一级流动性提供行。有关机制运作畅顺。”

一位香港银行界交易人士称，市场传金管局会提供一千亿的巨额流动性来稳定CNH。但路透未能证实金管局向市场注入的流动性金额。

针对此传言，路透亦向香港金管局查询，但未获得回复。

香港金融管理局(HKMA)去年年底向市场宣布，将透过回购协议，向参与人民币业务的认可机构提供不超过100亿元人民币的日间资金，以提高市场流动性及在港进行支付的效率。

按现行的人民币流动资金安排，金管局已有提供即日交收(T+0)的隔夜资金，以及翌日交收(T+1)的一日和一个星期期限的资金。

中国央行与香港金管局去年年底曾公布，已续签一份为期三年的货币互换协议。协议规模为4,000亿元人民币。

有交易人士还对路透提及，周一海外人民币隔夜市场亦出现过干预迹象。(完)

(记者 赵红梅；审校 屈桂娟)

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