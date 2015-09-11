香港8月人民币结算量仍逾1万亿元 市场流动性充足--金管局总裁

路透香港9月11日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周五称，8月本地人民币每日平均结算量仍超过1万亿元，而市场的人民币流动性充足。

中国央行8.11小汇改引发离岸人民币贬值预期加剧，离岸人民币兑美元持续波动，拆息抽升，部分大户将人民币转换港元可能导致资金池收缩。

金管局总裁陈德霖向传媒表示，7、8月人民币每日平均结算量超过1万亿元，较上半年的逾8,000亿元持续增加。虽然7月跨境贸易结算量按月略有缩减，但实体经济、外汇及金融市场活动对人民币支付交易仍有很大需求，预计结算额将保持增长。

他并称，香港银行的人民币流动性充足，金管局日间和隔夜流动资金安排连同七间一级流动性提供行所提供的流动性共数百亿元，额度足够，机制运作畅顺。

对于中国央行干预香港离岸人民币汇率，陈德霖不予置评，但他指出，各国央行对本国货币进行干预不足为奇。

离岸人民币兑美元周四午后突然大涨超过700个点子，创出近一个月新高，与在岸价差亦快速收窄至300点子以内。交易人士称，中资大行在离岸市场不计成本买入人民币兑美元，料为央行授意，提振离岸汇价。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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