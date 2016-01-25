香港政府绝对有能力及信心维持港汇稳定--财政司长

路透香港1月25日 - 香港财政司司长曾俊华日前表示，随着美联储去年年底开始加息，港美息差扩阔，港元转弱和资金出现净流出在预期之中，也是香港利率正常化的必经阶段，不必反应过敏，也不需要感到忧虑。

“我们絶对有能力和有信心应付大量资金流出和维持港元汇率稳定。”曾俊华称。

曾俊华在上周日发表网志撰文称，近日香港股市出现调整、人民币汇率波动，以及一些国际投资者为其香港股市投资组合增加外汇对冲等因素，也增加了港元汇价下调的压力。

他表示，在联系汇率机制下，一旦港汇触及7.85的弱方兑换保证，金管局会按机制买入港元、沽出美元。香港绝对有能力、有信心应付大量资金流出和维持港元汇率稳定。

他并称，自2008年以来，金管局因为资金净流入已累积了超过1,300亿美元的外汇储备，而港元货币基础亦因此增加了约一万亿港元。一旦资金净流出，这些巨额美元储备会作为后盾，以维持港元汇率稳定。而庞大的港元货币基础则有助将来港元利率上调时，速度不会太急。

曾俊华重申，在过去三十年，香港经济经历过多次大大小小的危机和考验，“但我们一直致力在联系汇率机制下保持港元稳定。我们无意、也无计划改变现时港元与美元挂钩这个对香港最为有利的制度。”

他认为，香港作为高度开放的国际贸易和金融中心，面对庞大的跨境资金流动，维持港元汇率稳定对香港的经济发展和社会稳定极为重要。

港元兑美元上周三曾跌至7.8295，与7.85的弱方兑换保证进一步接近。但港汇弱势稍缓，并已连续三个交易日反弹至7.80以下的强方水平。

在谈到亚洲基础设施投资银行时，曾俊华称，2014年底香港特区政府就已向中央表达希望加入亚投行，亚投行首任行长金立群表示，现时有20多个主权国家希望加入亚投行，该行会首先处理这些申请，相信在稍后也会着手处理非主权地区加入亚投行的安排。

曾俊华表示，香港拥有非常发达的金融市场和专业服务，在基建项目的规划、管理、融资，以至处理法律纠纷等方面，都可支援亚投行的业务。

欲浏览网志细节，请点选:(here)（完）