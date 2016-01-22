香港政府绝对有能力及有决心维持联系汇率制度--财政司司长

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月22日 - 就近日港元面对较大沽压，香港财政司司长曾俊华周五称，政府绝对有能力及有决心维持联系汇率制度，并重申政府无意亦无计划作出任何改变。
曾俊华在一项午餐会致辞时说，联汇制度有稳定本港金融市场的作用，稳定的汇率有助企业控制风险，促进跨境贸易活动，而香港面对庞大的跨境资金流动，汇率稳定有利本地经济活动。
“过去30多年香港经历大大小小考验，港元汇率都保持稳定。”他并指出，“随着美国利率正常化，港美息差扩大，资金逐渐流走是预期内，毋须太忧虑。”
本月稍早，港元兑美元在短短10个交易日内急促从7.75强方兑换保证急促转向7.85弱方兑换保证，周三（20日）一度跌至7.8295的逾八年最弱水平，惟尚未触及弱方兑换保证水平。
曾俊华称，在美国加息之后，港元兑美元转弱，若港汇触及7.85的弱方兑换保证水平，金管局会按恒常机制入市。他并强调，“政府绝对有能力及有决心维持联汇制度。”
港元汇价周四开始连续第二日反弹，现报7.7908。香港股市恒生指数.HSI今天亦从三年半低位回升2.9%，收报19,080.51点。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)