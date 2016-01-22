香港政府绝对有能力及有决心维持联系汇率制度--财政司司长

路透香港1月22日 - 就近日港元面对较大沽压，香港财政司司长曾俊华周五称，政府绝对有能力及有决心维持联系汇率制度，并重申政府无意亦无计划作出任何改变。

曾俊华在一项午餐会致辞时说，联汇制度有稳定本港金融市场的作用，稳定的汇率有助企业控制风险，促进跨境贸易活动，而香港面对庞大的跨境资金流动，汇率稳定有利本地经济活动。

“过去30多年香港经历大大小小考验，港元汇率都保持稳定。”他并指出，“随着美国利率正常化，港美息差扩大，资金逐渐流走是预期内，毋须太忧虑。”

本月稍早，港元兑美元在短短10个交易日内急促从7.75强方兑换保证急促转向7.85弱方兑换保证，周三（20日）一度跌至7.8295的逾八年最弱水平，惟尚未触及弱方兑换保证水平。

曾俊华称，在美国加息之后，港元兑美元转弱，若港汇触及7.85的弱方兑换保证水平，金管局会按恒常机制入市。他并强调，“政府绝对有能力及有决心维持联汇制度。”

港元汇价周四开始连续第二日反弹，现报7.7908。香港股市恒生指数.HSI今天亦从三年半低位回升2.9%，收报19,080.51点。（完）