香港外汇基金上半年投资收入按年减64% 下半年投资环境更困难

路透香港7月29日 - 在股票投资收益大增带动下，香港外汇基金第二季录得的投资收益按季增加45.8%；惟上半年整体投资收入则按年减少64%，因美元走势令非港元资产外汇估值下调，抵销同期股票投资收益的增加。

香港金融管理局（HKMA）周三宣布，截至6月底止上半年外汇基金投资收入为204亿港元，去年同期为564亿港元。减去经修订后首季投资收入83亿港元后，4-6月第二季外汇基金录得投资收入121亿港元。

展望下半年，金管局总裁陈德霖表示，全球宏观经济和金融市场仍然充满不确定性，投资前景极不明朗。现时美国利率正常化启动的时间越来越近，正常化进程的时间表及步伐将会主导全球金融市场的走势。

＂加上希腊债务违约危机的后续效应以及内地股票市场往后的发展等众多不确定性，市场可能会持续波动，投资环境会更加困难。＂他说。

陈德霖评论外汇基金表现时表示，上半年金融市场十分波动。在外汇方面，美元首季强势，令外汇基金持有的非美元外币资产（以债券及股票为主）录得300多亿港元外汇估值下调。随着美元在次季略为回顺，外汇估值下调幅度收窄至6月底的251亿港元。

在股票方面，进入次季，受希腊债务违约危机升温带来负面投资情绪影响，欧美股市下调，加上内地股市在6月后期从高位回落，令次季的股票投资收入有所减少。

至于债券，由于次季美、欧等主要国家的经济数据比预期强，环球债券市场在5、6月进入调整期，多国债券收益率例如美国国债及德国国债中长期收益率明显抽升，导致债券价格下滑，使外汇基金上半年的债券投资收入收窄。

上半年外汇基金在港股及其他股票方面，分别录得188亿及205亿港元投资收益；债券收益45亿港元；及其他投资收益17亿港元。不过，在美元强势下，非港元资产外汇估值下调251亿港元。

上半年恒生指数.HSI累积升11.2%，同期欧元兑美元及日圆兑元分别下跌7.9%及2%。

至6月底止，外汇基金的总资产为33,160亿港元，较2014年底增加1,670亿港元；较5月份的33,033亿港元增加127亿元。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

浏览金管局刊载网站的公告，请点选(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。