香港共同基金提供人民币投资新管道

路透香港11月13日 - 香港离岸人民币继投资“点心债”和做人民币存款业务之后，现在轮到可以投资人民币计价的共同基金了。

东方汇理资产管理(Amundi)以及星展银行(DBSM.SI)是最早推出人民币计价基金单位的业者，为持有人民币的投资者提供了一个新的投资管道。

对应于资产非人民币计价的基金，提供一个人民币股份类别，可以协助人民币在国际间的使用，同时也为这些基金开拓出一个极具潜力的客源基础。

“我们预期机构投资人及散户的人民币投资需求都将成长，”东方汇理北亚区行政总裁锺小锋指出。

Amundi新成立的股票股息基金的人民币股份类别将投资于亚太地区股市。

星展银行(香港)上周表示，已推出施罗德亚洲高息股债基金的人民币对冲股份类别，为投资者提供接触以亚洲为中心资产配置的渠道。

在中国致力于推动建设诸多自由贸易区，以提高人民币在全球的使用度之际，香港也在提升自身作为全球货币管理中心的地位，努力推出新产品以保持优势。

“香港需要能够为人民币投资者提供更多资产类别，否则我认为香港将失去可比优势，”Amundi HongKong亚洲(除日本外)证券首席投资总监Ayaz Ebrahim称。

香港货币当局最新数据显示，截至9月底，香港离岸人民币债市规模大约为2,930亿元人民币(481亿美元)，香港的人民币存款规模为7,300亿元。(完)

(编译 蔡美珍/石冠兰 审校 屈桂娟)

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