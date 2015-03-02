香港政府顾问建议将政府每年盈余25-33%恒常注资“未来基金”

路透香港3月2日 - 香港政府周一称，其委托专家组成的长远财政计划工作小组建议，将每年政府盈余约25-33%作为对“未来基金”的恒常注资，但基金仍列为财政储备的一部分，并存放在外汇基金。

面对人口老化以及经济发展放缓可能带来的结构性财政赤字问题，政府除了控制开支和保障收入之外，还研究成立名为“未来基金”的长期储蓄计划，首笔资金由土地基金划拨2,200亿港元，以争取更高的投资回报。

负责该项研究的长远财政计划工作小组建议，未来基金应继续存放在外汇基金，这既可降低成本，又可平衡投资的风险与回报，也可增强外汇基金的财政资源，有助维持香港的金融和货币稳定。

而未来基金应用作长线投资，为期至少10年。约有一半金额预留投资于“长期增长组合”，其余款额则可投放于外汇基金的投资组合、债券、股票或其他长期投资产品。

小组认为，未来基金不能随便动用，即使经济突然逆转引致营运及资本储备锐减，政府应先尽力采取其他各种可行的方法，包括考虑中断在外汇基金的十年存放期，进行债务融资或把政府资产证券化。

小组并建议，若陷入严重财困，政府可考虑减持部分政府企业股份，惟铁路、机场等策略性资产，应保持大股东身份。

财政司司长曾俊华此前在新一年度财政预算案内提及，同意设立未来基金，并已要求财经事务及库务局局长和金管局总裁商定具体管理和投资机制，期望在今年落实相关储蓄计划。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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