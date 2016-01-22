香港外汇基金去年投资亏损183亿港元 金融市场或持续大幅波动（更新版）

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路透香港1月22日 - 受累于美元转强，香港外汇基金2015年投资亏损183亿港元，是自2008年表现最差；金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，未来一段时间金融市场可能会持续大幅波动，今年投资环境更加复杂和困难。

他指出，2015年犹如坐过山车，尽管10月一度收复部分失地，然最后两个月市场再度转差，第四季外汇基金录得投资收入185亿港元，无法抵销前三季亏损，全年计外汇基金亏损183亿港元，投资回报率为-0.6%。

展望来年，陈德霖说，“踏入2016年不够一个月，金融市场已出现惊涛骇浪，再一次凸显当前全球金融环境和投资市场正处于不平衡和不稳定的状态，所以我们要有心理准备，未来一段时间金融市场可能会持续大幅波动。”

金管局周五公布，外汇基去年183亿港元投资亏损之中，50亿港元来自香港股票，449亿港元来自非港元资产外汇值下调（因美元转强造成）。但在其他股票投资、债券投资以及其他投资分别录得收益74亿港元、159亿港元及83亿港元。

陈德霖称，虽然外汇基金去年录得0.6%的负回报，但相对主要市场指数，外汇基金的跌幅已经算是温和。这有赖于金管局过去两年早作部署，包括缩短债券组合的年期、增持现金、减持非美元资产，亦加快多元化投资的步伐，加强针对私募股权和地产投资的“长期增长组合”。

“所以我们已经增强外汇基金的抗震能力，并且减低外汇基金可能遭受的损失。”他说。

外汇基金于去年第三季录得投资亏损638亿港元，是自2001年有纪录以来最差季度，并拖累首三季亏损368亿港元。

2014年外汇基金录得投资收入436亿港元，投资回报率为1.4%。

**支持港元**

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，对稳定本地经济和金融体系起重要作用，但近日港元面对较大沽压，在短短10个交易日港元兑美元 HKD=D3 由贴近强方保证急促转向弱方保证，拆息亦被抽高，引起市场人士关注，甚至有说法指港元正受狙击，重演1997-98年危机。

陈德霖称，现时港元汇价尚未触及弱方保证，但这只是迟早问题，相信即使有资金流走，港元利率上升速度不会太急促。

“港元的货币基础增加了1万亿港元，一旦有资金流出，庞大的货币基础有助遏抑利率升势，市场有说法将这次资金流走与1997-98年亚洲金融危机时香港利率急升情况相提并论，我认为并不恰当。”他说。

他并称，仍需要更多时间观察才可以判断楼市是否进入下行周期，不能单看两三个月的表现，还要参考其他因素，金管局针对楼市的逆周期措施会因应周期转变而调整。

尽管外汇基金投资失利，但总资产增加2,799亿港元，由2014年底的31,490亿港元，增加至2015年底的34,289亿港元，主要原因是银行体系结余及来自财政储备的存款增加。

香港财政司司长曾俊华今天亦表示，政府绝对有能力及有决心维持联系汇率制度，并重申政府无意亦无计划作出任何改变。若港汇触及7.85的弱方兑换保证水平，金管局会按恒常机制入市维持汇率稳定。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完）

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