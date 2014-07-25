香港政府停止内地福喜集团食品进口 本地麦当劳亦停售相关产品

路透香港7月25日 - 继澳门及日本后，香港政府周四傍晚表示，即日起暂停中国内地福喜食品进口至香港，且饮食业者需要立即停止供应及贩售相关产品。香港麦当劳亦宣布停售相关由福喜集团进口材料所制成的产品。

香港政府发布上述通知，食安中心发言人指出，就近日传媒报导上海福喜产品涉及食品安全问题，已派员至怀疑涉事的连锁快餐店及其储存冷库、检查有关食物及抽取样本作检测，以及与内地有关部门联系以取得进一步资料。

“因应事态发展及内地调查尚未完结，为审慎起见，中心决定即时暂停内地所有『福喜』食品进口香港，包括所有厂房及食品种类，而已进口的食品亦会全部被封存，不能再出售，直至内地的调查有结果为止。”发言人称。

在此同时，香港麦当劳亦决定停止出售麦乐鸡（麦克鸡块）、脆辣鸡腿堡、沙拉、柠檬茶等相关产品，香港麦当劳在新闻稿里列出，上述停售产品分别来自于河北福喜以及广州福喜。

香港麦当劳还表示，去年7月至今年6月期间，曾自上海福喜进口某些产品，但目前已无库存。

本周稍早中国一个电视节目报导福喜集团旗下上海福喜食品有限公司的员工加工过期肉，以及掉在地上的肉。快餐连锁集团麦当劳(MCD.N)与福喜集团拥有长期合作关系，拥有肯德基的百胜集团(YUM.N)亦向该集团进口原材料。（完）

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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