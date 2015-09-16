联系汇率对香港是最好的汇率制度--陈德霖

路透香港9月16日 - 香港金融管理局总裁陈德霖周三称，没计划亦没意图改变香港现行联系汇率制度，并指这对香港来说是最好的汇率制度。

陈德霖今早出席＂财资市场高峰会＂时回应提问时作出以上表示。

香港自1983年实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。近日港元汇价经常徘徊于强方保证的水平，因环球市况波动，投资者将资金停泊于香港避险。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。