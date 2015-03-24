和黄称仍就收购英国电讯商O2进行洽商 尚未达成任何交易（更新版）

中日财长两年来首次对话 同意促进经济和金融合作
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
路透香港3月24日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔 0013.HK 周二称，该公司仍就收购英国电讯商O2，与西班牙Telefónica TEF.MC 进行洽商，惟尚未达成任何交易。
稍早金融时报报导，和黄最早将于周二上午敲定105亿英镑(157亿美元)收购O2的交易。
和黄在香港联交所的声明并称，此等洽商可能会或不会导致达成任何交易，亦不确定该交易会否进行及/或生效。即使该交易协议获签订，其后仍须获得所有必要的监管机构批准，方可作实。
和黄于1月公布，同意与Telefónica就收购O2进行独家洽商，意向价为现金92.5亿英镑，预期洽商将进行数星期。
和黄周二早盘收跌0.19%，报103.2港元；大市恒生指数 .HSI 则跌0.61%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。