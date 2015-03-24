和黄称仍就收购英国电讯商O2进行洽商 尚未达成任何交易（更新版）

路透香港3月24日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔 0013.HK 周二称，该公司仍就收购英国电讯商O2，与西班牙Telefónica TEF.MC 进行洽商，惟尚未达成任何交易。

稍早金融时报报导，和黄最早将于周二上午敲定105亿英镑(157亿美元)收购O2的交易。

和黄在香港联交所的声明并称，此等洽商可能会或不会导致达成任何交易，亦不确定该交易会否进行及/或生效。即使该交易协议获签订，其后仍须获得所有必要的监管机构批准，方可作实。

和黄于1月公布，同意与Telefónica就收购O2进行独家洽商，意向价为现金92.5亿英镑，预期洽商将进行数星期。

和黄周二早盘收跌0.19%，报103.2港元；大市恒生指数 .HSI 则跌0.61%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。