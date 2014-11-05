彭定康：英国虑及经贸 不愿就香港问题向中国施压

路透伦敦11月4日（记者 Kylie MacLellan） - 末代港督彭定康周二称，英国没有向中国施加足够压力以促使中方遵守《中英联合声明》。

中国全国人大8月通过的决定要求2017年香港特首候选人须获得提名委员会过半支持。这引发香港已持续数周的街头示威活动，示威者称这样的民主没意义，并要求全面普选。

“当中国说香港发生的事情与我们无关的时候，我们应该公开和私下里明确表示，情况不是这样的。”彭定康对英国下议院外事委员会说道。

“政界和商界总有一股强大的力量认为，要与中国做生意，就得小心避免得罪中国或者发表中国不认同的言论。我们继续这样的话，会鼓励中国的不良行为。”

彭定康还表示，中国官员的言论罔顾1984年的《中英联合声明》。

“他们说那样的话，（英国）外交部居然不了了之，这真令人吃惊。联合声明意味着中国对我们负有50年的义务……这是联合声明，不是中国的声明。”

英国下议院外事委员会9月回绝了中方提出的停止对《中英联合声明》实施情况进行质询的呼吁。

彭定康批评英国政府没有就此事召见中国驻英大使，并称英国政府早在6月中国发表香港问题白皮书时就应该发声。

他认为中国的做法违反了香港基本法。

彭定康表示，英国现在应该作出更多努力，帮助香港和北京政府处理局势，并呼吁香港领导人向示威者做出更多让步，促使他们偃旗息鼓。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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