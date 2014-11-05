中英关系：英国虑及经贸，不愿就香港问题向中国施压--末代港督彭定康

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月4日（记者 Kylie MacLellan） - 末代港督彭定康周二称，英国没有向中国施加足够压力以促使中方遵守《中英联合声明》。
中国全国人大8月通过的决定要求2017年香港特首候选人须获得提名委员会过半支持。这引发香港已持续数周的街头示威活动，示威者称这样的民主没意义，并要求全面普选。
“当中国说香港发生的事情与我们无关的时候，我们应该公开和私下里明确表示，情况不是这样的。”彭定康对英国下议院外事委员会说道。
“政界和商界总有一股强大的力量认为，要与中国做生意，就得小心避免得罪中国或者发表中国不认同的言论。我们继续这样的话，会鼓励中国的不良行为。”
彭定康还表示，中国官员的言论罔顾1984年的《中英联合声明》。
“他们说那样的话，（英国）外交部居然不了了之，这真令人吃惊。联合声明意味着中国对我们负有50年的义务……这是联合声明，不是中国的声明。”
英国下议院外事委员会9月回绝了中方提出的停止对《中英联合声明》实施情况进行质询的呼吁。
彭定康批评英国政府没有就此事召见中国驻英大使，并称英国政府早在6月中国发表香港问题白皮书时就应该发声。
他认为中国的做法违反了香港基本法。
彭定康表示，英国现在应该作出更多努力，帮助香港和北京政府处理局势，并呼吁香港领导人向示威者做出更多让步，促使他们偃旗息鼓。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。