恒生、野村分别下调香港今年GDP增长预测至1.8%和1.5%

路透香港2月25日 - 香港政府指未来一年本地经济难言乐观，预测2016年本地生产总值（GDP）将放缓至1-2%。恒生银行(0011.HK)及野村证券发表报告，分别下调香港今年GDP增长预测至1.8%及1.5%，以反映本地需求疲弱及旅游业和房地产下滑等的影响。

财政司司长曾俊华昨日发表2016/17年度财政预算案，并推出388亿港元的纾困措施以提振本地经济，料可为2016年GDP提供1.1%提振作用。但即使如此，政府预期今年GDP增长只有1-2%，比去年全年2.4%放缓。

恒生银行报告指出，预算案提出的纾困措施规模按年虽增加约14.3%，但预期所带来的直接效果相对温和，因这些类似的措施在过去未有对刺激消费带来明显影响。

鉴于政府预期结构性财赤可能最早在2018/19年度出现，恒生银行认为在未来年度，政府削减纾困措施不会令人意外。

该行表示，2016年外围不确定性仍然高企，如中国经济增长放缓、美国利率正常化、环球金融市场动荡以至油价下跌等因素。此外，虽然私人开支增长、本地就业市场稳定及通胀偏低某程度上支持本地需求，但外围经济不确定性带来的外溢效果(spillover effect)将较预期为大，并将拖累本地需求。

基于上述原因，恒生银行将香港2016年GDP增长预测由原来的2.4%下调至1.8%，并有再向下调的风险。

至于野村亦将香港今年GDP增长预测由来的2.3%降至1.5%，2017年预测由增长2.9%降至2%，因料本地经济受到房地产市场调整及疲弱的旅游业所拖低。

野村的报告称，股市及楼市调整将会拖累私人消费，发展商亦可能减少动工新项目，对建筑投资构成负面影响。此外，港元强势和中国经济转弱，本地旅游业仍将疲弱，香港转口的国际贸易也会持续低迷。（完）