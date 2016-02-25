恒生、野村分别下调香港今年GDP增长预测至1.8%和1.5%

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港2月25日 - 香港政府指未来一年本地经济难言乐观，预测2016年本地生产总值（GDP）将放缓至1-2%。恒生银行(0011.HK)及野村证券发表报告，分别下调香港今年GDP增长预测至1.8%及1.5%，以反映本地需求疲弱及旅游业和房地产下滑等的影响。
财政司司长曾俊华昨日发表2016/17年度财政预算案，并推出388亿港元的纾困措施以提振本地经济，料可为2016年GDP提供1.1%提振作用。但即使如此，政府预期今年GDP增长只有1-2%，比去年全年2.4%放缓。
恒生银行报告指出，预算案提出的纾困措施规模按年虽增加约14.3%，但预期所带来的直接效果相对温和，因这些类似的措施在过去未有对刺激消费带来明显影响。
鉴于政府预期结构性财赤可能最早在2018/19年度出现，恒生银行认为在未来年度，政府削减纾困措施不会令人意外。
该行表示，2016年外围不确定性仍然高企，如中国经济增长放缓、美国利率正常化、环球金融市场动荡以至油价下跌等因素。此外，虽然私人开支增长、本地就业市场稳定及通胀偏低某程度上支持本地需求，但外围经济不确定性带来的外溢效果(spillover effect)将较预期为大，并将拖累本地需求。
基于上述原因，恒生银行将香港2016年GDP增长预测由原来的2.4%下调至1.8%，并有再向下调的风险。
至于野村亦将香港今年GDP增长预测由来的2.3%降至1.5%，2017年预测由增长2.9%降至2%，因料本地经济受到房地产市场调整及疲弱的旅游业所拖低。
野村的报告称，股市及楼市调整将会拖累私人消费，发展商亦可能减少动工新项目，对建筑投资构成负面影响。此外，港元强势和中国经济转弱，本地旅游业仍将疲弱，香港转口的国际贸易也会持续低迷。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)