香港明年GDP或仅增长1% 自2009年环球金融危机以来最差--瑞银

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月22日 - 投行瑞银周二称，受累于中国经济不确定性以及零售市道急速转差，预期今年下半年香港经济动力明显减弱，预计明年本地生产总值（GDP）增长仅1%，将是自2009年以来最差。
瑞银经济师刘醒威在其报告中称，香港经济受多项因素困扰，与美元挂钩的港元升值令到出口优势被快速蚕食，同时，强港元对旅游业造成最直接和最即时打击。瑞银预期，旅游相关行业于今明两年将出现收缩，并引发连锁效应。
“这个情况或会较2009年环球金融危机甚至2003年‘沙士’（SARS）更糟糕，且此次需要靠本土行业自我调整而非内地措施（如自由行）走出困局。”她说。
瑞银预期，今年下半年香港经济失去大部分动力，GDP按年增速将由上半年的2.6%下滑至低于1.5%，全年增速2%，而明年增速进一步降至1%。
该行并称，随着经济放缓，劳动力市场最终会在明年出现压力，失业率可能升至4.5%，打破过去四年维持在3.3%的格局。近年劳动力市场主要扩张在旅游相关行业，今年上半年该行业五年来首次削减职位。
香港财政司司长曾俊华周日晚间启程前赴中欧访问时向传媒表示，未来3个月美国加息的可能性非常高，对环球经济影响相当负面，对香港来说也会有一定的影响。
今年第二季，香港GDP按年增长2.8%，比上季增长步伐加快。政府预期，下半年继续温和增长，全年预估上调至2-3%，原为1-3%。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。