香港明年GDP或仅增长1% 自2009年环球金融危机以来最差--瑞银

路透香港9月22日 - 投行瑞银周二称，受累于中国经济不确定性以及零售市道急速转差，预期今年下半年香港经济动力明显减弱，预计明年本地生产总值（GDP）增长仅1%，将是自2009年以来最差。

瑞银经济师刘醒威在其报告中称，香港经济受多项因素困扰，与美元挂钩的港元升值令到出口优势被快速蚕食，同时，强港元对旅游业造成最直接和最即时打击。瑞银预期，旅游相关行业于今明两年将出现收缩，并引发连锁效应。

“这个情况或会较2009年环球金融危机甚至2003年‘沙士’（SARS）更糟糕，且此次需要靠本土行业自我调整而非内地措施（如自由行）走出困局。”她说。

瑞银预期，今年下半年香港经济失去大部分动力，GDP按年增速将由上半年的2.6%下滑至低于1.5%，全年增速2%，而明年增速进一步降至1%。

该行并称，随着经济放缓，劳动力市场最终会在明年出现压力，失业率可能升至4.5%，打破过去四年维持在3.3%的格局。近年劳动力市场主要扩张在旅游相关行业，今年上半年该行业五年来首次削减职位。

香港财政司司长曾俊华周日晚间启程前赴中欧访问时向传媒表示，未来3个月美国加息的可能性非常高，对环球经济影响相当负面，对香港来说也会有一定的影响。

今年第二季，香港GDP按年增长2.8%，比上季增长步伐加快。政府预期，下半年继续温和增长，全年预估上调至2-3%，原为1-3%。（完）