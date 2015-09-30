专访：香港预期2-4%的GDP增长将成“新常态”--财政司长

路透香港9月30日 - 香港财政司司长曾俊华周三表示，预期2-4%的GDP增长率将成为本地经济的＂新常态＂，此增速只为2011年的一半，因外向型经济的香港，正克服中国大陆以及其他国家增长放缓带来的挑战。

“我们预期新常态下的经济增速约2-4%，这不是我们过去正常的增长水平。香港过去曾经录得双位数字的经济增长。”他在接受路透专访时表示，“随着香港经济规模愈来愈大，...我们的增长速度将自然减慢。”

曾俊华并强调，目前港元与美元挂钩的联系汇率制度是最适合的货币政策机制，政府无意改变现行制度。

自1983年实行至今的联系汇率制度，近期再次受到压力，因人民币贬值，令市场对港元需求增加。（完）