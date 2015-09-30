专访：香港预期2-4%的GDP增长将成“新常态”--财政司长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月30日 - 香港财政司司长曾俊华周三表示，预期2-4%的GDP增长率将成为本地经济的＂新常态＂，此增速只为2011年的一半，因外向型经济的香港，正克服中国大陆以及其他国家增长放缓带来的挑战。
“我们预期新常态下的经济增速约2-4%，这不是我们过去正常的增长水平。香港过去曾经录得双位数字的经济增长。”他在接受路透专访时表示，“随着香港经济规模愈来愈大，...我们的增长速度将自然减慢。”
曾俊华并强调，目前港元与美元挂钩的联系汇率制度是最适合的货币政策机制，政府无意改变现行制度。
自1983年实行至今的联系汇率制度，近期再次受到压力，因人民币贬值，令市场对港元需求增加。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。