香港政府料今年GDP增速放缓至1-2% 将推388亿港元提振经济措施（更新版）

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路透香港2月24日 - 虽然2015/16年度财政盈余略逊预期且料下一财年盈余亦会减少，但为提振本地经济，香港政府在新一份财政预算案中，宣布推出规模达388亿港元的措施，料可为2016年本地生产总值（GDP）提供1.1%提振作用。

财政司司长曾俊华周三在立法会宣读2016/17年度财政预算案时称，受美国加息和环球经济前景不明朗影响，外贸持续走弱，访港旅游业放缓影响市场消费和投资意欲，对就业市场和企业经营造成压力，预测2016年GDP增长1-2%。

由于经济增长放缓和楼市调整令加租压力相对减轻，预测2016年基本通胀率为2%，整体通胀率则为2.3%。而2015年GDP则增长2.4%，符合于此前预测的2.4%。

“未来一年本地经济情况存在不少风险，难言乐观。我们需要及时采取适当措施，提振经济，支持本地企业，保障市民就业。”曾俊华称。

曾俊华宣布一系列税务及短期纾缓措施，涉及规模达388亿港元，比上财年的340亿港元有所增加，当中包括宽免2015/16年度75%利得税、薪俸税及个人入息课税，上限为2万港元；宽免2016/17年度四季的差饷，每户每季1,000港元为上限；向领取社会保障金额的人士，发放金额相当于一个月的综合社会保障援助标准金额、高龄津贴、长者生活津贴或伤残津贴。

在恒常措施方面，政府决定由2016/17年度起，上调薪俸税和个人入息课税下的两类免税额，基本免税额和单亲免税额会由12万港元增加至13.2万港元；已婚人士免税额会由24万港元增至26.4万港元。政府上一次调高基本免税额是在2012/13年度，当时由10.8万港元升至12万港元。

此外，政府亦将提高供养父母和祖父母的免税额，料可惠及60万名纳税人。

“我要强调，纾缓措施跟经常开支不同，纾缓措施旨在协助市民应付当前的经济压力，发挥反周期的提振作用，稳定经济，保障就业，须因应每年经济和财政状况作出调整。”曾俊华表示。

**将推银色债券试验计划**

在开拓金融服务市场方面，曾俊华表示，会继续与内地当局探讨扩大跨境人民币双向流通的渠道，包括增加＂人民币合格境外机构投资者＂计划(即RQFII)的投资额度；并与中央有关部委商讨推行＂深港通＂和优化＂沪港通＂。有关的筹备工作，政府已准备就绪，在中央宣布后会尽快推行。

此外，政府自2011年起先后发行了五批零售通胀挂钩债券(iBond)，市场反应热烈。他称，将会按现行模式，再发行一次年期为三年，不多于100亿港元的iBond。鉴于不少长者对稳定回报的投资产品有需求，政府宣布将推出试验计划，以年满65岁的本地居民为对象，于今明两年发行银色债券(Silver Bond)，首批为三年期，细节有待金管局稍后公布。

在房屋方面，曾俊华表示，政府2016/17年度卖地计划有29幅住宅用地，可供兴建约1.9万个单位，其中14幅是新增用地。计及铁路物业发展、市区重建局、私人重建和发展项目，预计2016/17年度私人房屋土地潜在供应量可供兴建2.9万个单位。

他并指出，随着土地供应增加，市场预期美国加息，香港楼市自去年年中出现调整，住宅交投转趋淡静，楼价自去年10月起连跌四个月，截至今年1月累计下跌9%。

“鉴于未来利率会逐步上调，本地住宅中期供应量有所增加，加上经济前景充满不确定因素，会增添楼市调整的压力。市民作出置业决定前，应该小心衡量各种潜在风险，特别是利息上调对供楼负担的影响，要量力而为。”曾俊华称。

**楼价回调，政府按兵不动未见减辣**

但在预算案中，政府未有对压抑楼市措施作出“减辣”。

莱坊估价及谘询部主管林浩文表示，就地产方面而言，预算案不会对本港楼市有重大影响。本港楼市及经济正在调整，非恒常措施期望可以提升本港经济，香港近两、三年住宅以本地买家为主，如经济平穏，有望楼市调整幅度较少及有一定支持，亦可稳定购买力。

该行维持今年楼价下跌约一成的预测，除非经济及楼市大跌，否则相信今年政府不会撤销楼市“辣招”。但期望今年下半年金管局可放宽压力测试或按揭成数，因现时银行资金充裕及体系建全，放宽限制对银行风险很低。

截至今年3月底，政府预计财政储备达8,600亿港元，相等于24个月的政府开支；预计2015/16年度财政盈余为300亿港元，较原来估计的368亿港元为低。政府并预计2016/17年度财政综合盈余为110亿港元，在2017年3月底，财政储备预计为8,700亿港元，相当于本地生产总值35.2%或21个月的政府开支。

然而，鉴于环球经济近年增长偏低和不均衡，未来几年外围经济环境会不明朗。曾俊华预计，在2017/18年度起的四个年度，政府经营帐目会每年录得盈余，非经营帐目会出现赤字，综合帐目会在2018/19年度和2019/20年度出现赤字，主要反映政府为医疗改革和退休保障的财政拨备。整体而言，政府的中期财政状况保持稳健。（完）

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