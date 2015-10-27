9月香港净流入内地黄金量按月大增64% 创去年11月以来新高

路透香港10月27日 - 香港政府统计处周二发布数据显示，9月份由香港净流入中国内地的黄金量连续第三个月回升，按月大增64%，且为自去年11月以来最多。

据统计处电邮给路透的最新数据，9月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为109,786公斤（107.786吨），按月增62%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自8月的59,319公斤升至9月的97,242公斤。

今年首九个月，由香港净流入中国的黄金量为581,876公斤，按年增2.9%。

现货金XAU=9月份回落1.7%，且第三季金价更录得一年来最大季度跌幅。不过，汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)在刚发报的季度报告中称，第三季实货黄金需求增加7%，因金币和金条的需求激增且主要央行扩大买进。黄金消费大国印度、中国和德国的散户投资大增，其需求分别增加30%、26%及19%。单是这三个市场就占了散户额外购买量的26吨。

中国官方并无提供黄金贸易数据，因此香港数据成为中国黄金进出口的一项指标。

但香港数据无法提供中国黄金进口全貌，因部分黄金是由北京及上海直接流入，而这部份并无官方统计。（完）

2015年 出口往中国 转口往中国 总出口 自中国进口 净流入中国

1月 5,685 76,840 82,525 6,407 76,118

2月 6,470 67,927 74,397 6,822 67,575

3月 6,718 65,361 72,079 5,716 66,363

4月 4,095 51,054 55,149 2,945 52,204

5月 6,687 69,043 75,730 4,884 70,846

6月 9,814 38,047 47,861 10,715 37,146

7月 15,230 48,535 63,765 8,702 55,063

8月 9,948 57,916 67,864 8,545 59,319

9月 8,265 101,521 109,786 12,544 97,242

2014年 出口往中国 转口往中国 总出口 自中国进口 净流入中国

1月 13,795 88,842 102,637 12,892 89,745

2月 9,427 115,577 125,004 12,690 112,314

3月 14,937 90,918 105,855 20,727 85,128

4月 16,860 63,957 80,817 13,777 67,040

5月 10,260 56,973 67,233 14,627 52,606

6月 8,463 47,584 56,047 15,504 40,543

7月 9,437 29,508 38,945 16,838 22,107

8月 7,200 30,772 37,972 10,495 27,477

9月 15,399 76,346 91,745 23,104 68,641

10月 20,678 90,731 111,409 33,781 77,628

11月 23,522 125,713 149,235 50,124 99,111

12月 22,174 106,231 128,405 57,024 71,381

注：1. 上述表格单位为公斤。

2. 资料来源：香港统计处。（完）