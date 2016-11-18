易亚投资推出香港首支涵盖全球黄金矿业股票ETF 今日挂牌

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月18日 - 易亚投资周五宣布推出香港首支涵盖全球黄金矿业股票交易所买卖基金（ETF），今天在联交所挂牌，为投资者提供低成本的货币对冲工具。
易亚投资推出的易亚富时黄金矿业(3116.HK)投资于实物股票组合，并追踪指数FTSE Gold Mines Net Tax Index的表现。该指数纳入世界各地年产量超过30万盎司的黄金矿业公司，目前涵盖35家公司，主要分布在加拿大、美国、南非及澳洲。
ETF属低成本投资工具，易亚富时黄金矿业的全年经常性开支估计为资产净值每年0.75%，管理费为资产净值每年0.6%。该ETF每手买卖单位为200，估计追踪误差0.9%，截至11月17日基金净资产1,630万港元，每单位资产净值8.1519港元。
易亚投资行政总裁Tobias Bland在记者会上称，已发展国家的负债不断增加，自2003年以来累计新增债务17.7万亿美元，市场对货币的信心减弱，加上英国脱欧和美国大选等政府事件为金融市场带来更大的波动和不确定性，与传统资产类别非关联的黄金正好用作对冲通胀或通缩的工具。
近期汇市波动剧烈，金价周五跌至五个半月低点，而且料连续第二周周线下滑，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员讲话提振下月升息预期后，美元大涨。
持有易亚香港ETF平台49%股权的中信里昂证券，其董事长兼首席执行官施立宏（Jonathan Slone）称，当美国新政府开始推行财政政策加大投资，美元强势很快便会逆转，金价有可能会回升至近期高位，且升势有可能持续两至三年。
中信里昂证券全球股票策略师Christopher Wood的评论指出，尽管最近金价回调，黄金矿业股由年初至今明显跑赢大市及实物黄金表现，反映出黄金已经脱离自2011年9月的金价熊市周期，至于新的牛市周期将会由美联储再度宽松以及美联储无法实现货币政策正常化的预期带动。
“我们维持对金价长期乐观的看法，现将长期金价目标设在4,200美元/盎司。”他说。
香港时间15:45，现货金每盎司报1,203.86。
与此前推出的易亚富时Chimerica(3161.HK)和易亚中信里昂证券收益增长(3102.HK)一样，易亚富时黄金矿业都是易亚投资基于中信里昂证券的研究主题而编制的ETF解决方案。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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