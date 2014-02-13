香港金银业贸易场计划在大陆建立仓库和交易平台

* 香港金银业贸易场着眼于在中国大陆扩张业务

* 计划一年内在深圳建立仓库和交易平台

路透新加坡2月13日 -香港金银业贸易场(CGSE)理事长张德熙周四表示，CGSE计划明年在中国大陆成立实货黄金交易所，并建立储量达1,500吨的仓库。

CGSE成立已有一个世纪之久，目前经营香港唯一一家实货黄金交易所，正考虑能从中国迅速增长的黄金需求中分一杯羹。去年中国取代印度成为全球最大的黄金消费国。

CGSE共有171家会员，包括经纪商、银行和珠宝商，全球估值最高的珠宝零售商周大福集团(1929.HK)也名列其中。

该公司正洽谈在中国深圳前海自由贸易区开设一家仓库。前海自贸区起初被誉为新的“迷你香港”，但此后三年来一直难以取得长足进步。

张德熙对路透表示，自去年上海成立自贸区后，磋商最终受到重视。

“三年前我们与他们开始协商建立一个金银仓库，目前终于把责任落实到一个特别委员会。”他还说，前海官员已向CGSE询问了相关的计划和提议。

“在未来6-12个月内，我们有望成立这个仓库。”

这个仓库的初步储量为1,500吨，将主要向珠宝生产商提供服务，其中有一部分生产商已是CGSE在香港的交易成员。

张德熙表示，如果在前海享有免税政策，该交易所可能将吸引到国际交易人士和黄金精炼商。

他说，“我们正试图开发自由贸易平台，以吸引美元和其他外币流入前海。”(完)

(编译 郑茵/王翔琼；审校 于春红)

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