香港特首林郑月娥称会向北京准确反映香港市民的忧虑（更新版）

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路透香港7月14日 - 香港特区行政长官林郑月娥周五表示，知悉香港市民对本地一些事件感到忧虑，她有责任将有关情况准确地向中央政府反映。

这是林郑月娥7月1日在国家主席习近平的监誓下正式就任香港特首以来，首次接受国际媒体的专访。

她在接受路透专访时称，习近平访港时清楚表达对香港的信心，而她保证会向中国领导人反映香港市民的忧虑。

自1997年政权移交，在＂一国两制＂下，香港能继续享有中国其他地方没有的更多自由，以及独立的司法制度。

然而，近年发生的一些事件，如铜锣湾书店事件、多名非建制派立法会议员遭政府展开法律程序并被裁决丧失议员资格，动摇部分市民对一国两制的信心。

在其后的多家媒体群访中，林郑月娥表示，留意到社会上对若干＂个别事件＂的担忧，并表示向北京中央政府如实反映是她的职责。

＂社会上是有担心，有焦虑，对个别独立事件有很强的感觉”，她表示，但除非有证据证明明显违反了一国两制，否则仍只是在焦虑与感觉的层面。

四名非建制派立法会议员早前被前特首梁振英联同律政司司长入禀司法覆核议员资格，香港高等法院周五颁发判词，裁定四名反对派立法会议员宣誓无效，丧失议员资格。

林郑月娥表示，她不会介入该案件。

对于中国异见人士刘晓波因病逝世，林郑月娥指香港市民一向富同情心，而她亦与很多香港市民一样对刘的离世表示同情，并对刘晓波的遗孀及其家人致以慰问。

在经济范畴方面，林郑月娥表示希望能与国家就＂一带一路＂项目签订全面协议。

房地产方面，她称将尽力增加土地供应以解决房屋问题，并指有需要透过增加供应及调整房屋政策以解决高楼价问题。

差饷物业估价署上月底发表临时数字显示，5月份全港私人住宅楼价指数连涨14个月，且连续第七个月创出新高；1-5月楼价累积升幅达8.4%。

在交投方面，上半年住宅买卖合约宗数累计32,113份，比去年同期的19,921份多61.2%。（完）